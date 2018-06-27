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«Мы собирали ртуть, спасали на воде, тушили пожары». В детском лагере «Родничок» прошла акция «Каникулы без дыма и огня»

27 июня 2018 15:33
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Новости Беларуси. В Минской области проходит акция «Каникулы без дыма и огня», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Тема актуальна, так как именно во время летних каникул школьники иногда забывают об элементарных правилах безопасности.

«Мы собирали ртуть, спасали на воде, тушили пожары». В детском лагере «Родничок» прошла акция «Каникулы без дыма и огня»-1

А сотрудники МЧС напоминают подросткам, как правильно вести себя в различных чрезвычайных ситуациях.

Интересная акция прошла в детском оздоровительном лагере «Родничок», что в Стародорожским районе.

Наш корреспондент Кира Карлович присоединилась к участникам. Подробности – в видеоматериале.

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Фотофакт

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