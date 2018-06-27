«Мы собирали ртуть, спасали на воде, тушили пожары». В детском лагере «Родничок» прошла акция «Каникулы без дыма и огня»

Новости Беларуси. В Минской области проходит акция «Каникулы без дыма и огня», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Тема актуальна, так как именно во время летних каникул школьники иногда забывают об элементарных правилах безопасности.
Новости Беларуси. В Минской области проходит акция «Каникулы без дыма и огня», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Тема актуальна, так как именно во время летних каникул школьники иногда забывают об элементарных правилах безопасности.
А сотрудники МЧС напоминают подросткам, как правильно вести себя в различных чрезвычайных ситуациях.
Интересная акция прошла в детском оздоровительном лагере «Родничок», что в Стародорожским районе.
Наш корреспондент Кира Карлович присоединилась к участникам. Подробности – в видеоматериале.