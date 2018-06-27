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Рыбалка – часть жизни. Команда инвалидов-колясочников из Борисова победила на чемпионате Беларуси по рыбной ловле

27 июня 2018 15:33
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Новости Беларуси. Команда борисовской организации инвалидов-колясочников победила на чемпионате страны по рыбной ловле, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Для них этот выигрыш – уже третий.

Рыбалка – часть жизни. Команда инвалидов-колясочников из Борисова победила на чемпионате Беларуси по рыбной ловле-1

Несмотря на то, что участники живут в разных городах, собираются вместе часто. И каждый раз совершенствуют свое мастерство и подбирают тактику для следующего старта.

С командой чемпионов встретилась Екатерина Чичерова. Подробности – в видеоматериале.

# Рыбалка в Беларуси # общество # Фотофакт

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