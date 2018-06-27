Вода из кранов станет качественней: в Березино появится новая станция обезжелезивания воды

Сейчас количество железа в воде в некоторых районах города почти вдвое превышает норму. С появлением новой станции ее качество станет значительно лучше. Кроме того, планируется возведение водонасосного здания и водонапорного коллектора, бурение пятой воданаборнай скважины и строительство еще одной станции.

Сергей Бабура, заместитель председателя Березинского райисполкома по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству:

У нас это сейчас большая проблема, когда начинается жара, начинаются поливы населения, особенно в частных участках, в этот момент в многоэтажных жилых домах не хватает воды, начиная с 3 по 5 этаж. С вводом данной станции этот вопрос сам по себе исчезнет, потому что в этом году мы начинаем строительство двух резервуаров – каждый около 1000 кубов. Будет построена станция второго подъема, которая будет давать соответствующее давление воды, чтобы население было полностью с водой, даже в пиковые нагрузки.

Объект финансируется из областного бюджета: на проведение работ выделено 900 тысяч рублей. Планируется, что станция обезжелезивания заработает уже через два года.