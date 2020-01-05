Посмотрите, как попугай ара танцует в такт музыке

Новости Беларуси. Зеленокрылому ара Вене домашнего удава Артема измерить еще не удалось. Но у попугая, похоже, есть дела и поважнее. Веня просто обожает музыку и двигается виртуозно в такт, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Зеленокрылому ара Вене домашнего удава Артема измерить еще не удалось. Но у попугая, похоже, есть дела и поважнее. Веня просто обожает музыку и двигается виртуозно в такт, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
История появления ара у Алексея печальная. Больного и почти лысого попугая принесли на прием к ветеринару владельцы передвижной выставки. И так и оставили, поняв, что здесь Вене гораздо лучше.
Алексей Базылевский, ветеринар:
Нам потребовалось почти 2 года, чтобы он пришел в хорошее состояние. Чтобы он понял, что его ценят, любят, с ним играют.
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