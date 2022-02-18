Прямой эфир

Сохранение собственного здоровья, ВНС. Проект Конституции обсудили с коллективом «Горремавтодора»

18 февраля 2022 14:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Здравоохранение, социальные гарантии и строительство жилья. Эти темы стали предметом обсуждения во время диалога с коллективом «Горремавтодора», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В Минске продолжают говорить о проекте изменений и дополнений Конституции. С трудовым коллективом предприятия встретились представители депутатского корпуса.  

Сохранение собственного здоровья, ВНС. Проект Конституции обсудили с коллективом «Горремавтодора»-1

Они объяснили суть предлагаемых поправок, а также ответили на все интересующие вопросы. Людей, как и прежде, волнует тема здравоохранения, в частности доступности медицины, социальные гарантии и решение жилищного вопроса. Обсудили настоящее и будущее суверенного государства. Говорили и о роли Всебелорусского народного собрания. Его предложено сделать конституционным органом и наделить полномочиями.  

Сохранение собственного здоровья, ВНС. Проект Конституции обсудили с коллективом «Горремавтодора»-4

Людмила Макарина-Кибак, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике:   
Мы на протяжении уже практически двух месяцев проводим диалоговые площадки. И если на первых все больше задавали вопросов о функции Всебелорусского народного собрания, о вопросах внутренней, внешней политики, ядерной безопасности, то в дальнейшем больше задавали вопросы, учитывая, что я все-таки врач, вопросы о сохранении собственного здоровья, что это значит, как человек должен заботиться о своем здоровье.  

Сохранение собственного здоровья, ВНС. Проект Конституции обсудили с коллективом «Горремавтодора»-7

Для разъяснений новаций Основного закона страны в Минске проходят встречи с трудовыми коллективами. Помимо этого организованы общественные приемные и горячие телефонные линии.  

# Конституция # общество # Людмила Макарина-Кибак # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В БГУИР обсудили проект обновлённой Конституции. Какие темы волнуют студентов?
18 февраля 2022 14:13

В БГУИР обсудили проект обновлённой Конституции. Какие темы волнуют студентов?

Самый непредсказуемый вид зимнего отдыха. В Минске около 100 детей получили травмы при катании на тюбингах
18 февраля 2022 14:09

Самый непредсказуемый вид зимнего отдыха. В Минске около 100 детей получили травмы при катании на тюбингах

Минск переведут на артезианскую воду. И вот когда
18 февраля 2022 14:07

Минск переведут на артезианскую воду. И вот когда