Сохранение собственного здоровья, ВНС. Проект Конституции обсудили с коллективом «Горремавтодора»

Новости Беларуси. Здравоохранение, социальные гарантии и строительство жилья. Эти темы стали предметом обсуждения во время диалога с коллективом «Горремавтодора», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В Минске продолжают говорить о проекте изменений и дополнений Конституции. С трудовым коллективом предприятия встретились представители депутатского корпуса.

Они объяснили суть предлагаемых поправок, а также ответили на все интересующие вопросы. Людей, как и прежде, волнует тема здравоохранения, в частности доступности медицины, социальные гарантии и решение жилищного вопроса. Обсудили настоящее и будущее суверенного государства. Говорили и о роли Всебелорусского народного собрания. Его предложено сделать конституционным органом и наделить полномочиями.

Людмила Макарина-Кибак, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике:

Мы на протяжении уже практически двух месяцев проводим диалоговые площадки. И если на первых все больше задавали вопросов о функции Всебелорусского народного собрания, о вопросах внутренней, внешней политики, ядерной безопасности, то в дальнейшем больше задавали вопросы, учитывая, что я все-таки врач, вопросы о сохранении собственного здоровья, что это значит, как человек должен заботиться о своем здоровье.