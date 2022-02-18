Дзермант: «Украина очень некрасиво повела себя в отношении Беларуси, когда, задрав штаны, побежала вводить санкции против нас»

Новости Беларуси. Авторская рубрика Алексея Дзерманта «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Похоже, украинские власти сами попали в ловушку, которую расставляли для других (здесь подробности).
Новости Беларуси. Авторская рубрика Алексея Дзерманта «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Похоже, украинские власти сами попали в ловушку, которую расставляли для других (здесь подробности).
Алексей Дзермант, политолог:
Над Украиной продолжают сгущаться тучи. Речь идет вовсе не о мифическом российском вторжении. Прилетело оттуда, откуда не ждали – страховые компании в массовом порядке стали отказывать в предоставлении страховок для самолетов, пролетающих над территорией Украины. В основном это западные компании, и именно они фактически создают над нашей южной соседкой бесполетную зону.
Основное количество бортов, летающих над Украиной, взяты в лизинг. И лизингодатели очень не хотят рисковать их потерей, особенно в условиях раздутой в западных СМИ истерии по поводу войны, которая вот-вот должна неизбежно начаться. Чтобы хоть как-то спасти ситуацию с авиаперелетами, украинское правительство решило выделить 600 миллионов долларов в качестве гарантий для страховых и лизинговых компаний. Хотя сомнительно, что это сильно поможет. Тем более, что на очереди еще и морские перевозки.
Похоже, власти Украины сами попали в ловушку, которую расставляли для других. Во-первых, лизингодателям и страховщикам реально есть чего опасаться, ведь мы все помним историю со сбитым над Донбассом нидерландским Boeing. Виновные до сих пор не найдены, и, несмотря на все попытки обвинить в этом Россию и ополченцев непризнанных республик, уж очень похоже на то, что именно Украине был выгоден этот инцидент, позволивший избежать полного военного поражения и начать переговоры.
Во-вторых, Украина очень некрасиво повела себя в отношении Беларуси, когда, задрав штаны, побежала вводить санкции против нас и нашего авиаперевозчика Belavia, прерывая и без того нарушенные транспортные связи. И тут вдруг оказалось, что инцидент с самолетом Ryanair после отчета Международной организации гражданской авиации (ICAO) выглядит уже совершенно не так, чтобы вводить против нашей страны санкции. Именно Украина теперь считается в глазах всего мирового сообщества государством, которое не может обеспечить безопасность полетов над своей территорией.
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