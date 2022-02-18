Дзермант: «Украина очень некрасиво повела себя в отношении Беларуси, когда, задрав штаны, побежала вводить санкции против нас»

Алексей Дзермант, политолог:

Над Украиной продолжают сгущаться тучи. Речь идет вовсе не о мифическом российском вторжении. Прилетело оттуда, откуда не ждали – страховые компании в массовом порядке стали отказывать в предоставлении страховок для самолетов, пролетающих над территорией Украины. В основном это западные компании, и именно они фактически создают над нашей южной соседкой бесполетную зону.

Основное количество бортов, летающих над Украиной, взяты в лизинг. И лизингодатели очень не хотят рисковать их потерей, особенно в условиях раздутой в западных СМИ истерии по поводу войны, которая вот-вот должна неизбежно начаться. Чтобы хоть как-то спасти ситуацию с авиаперелетами, украинское правительство решило выделить 600 миллионов долларов в качестве гарантий для страховых и лизинговых компаний. Хотя сомнительно, что это сильно поможет. Тем более, что на очереди еще и морские перевозки.