Международные наблюдатели от СНГ посетили Минскую областную комиссию по голосованию

Новости Беларуси. Наблюдатели от СНГ высоко оценивают готовность Минской области к проведению референдума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В регионе работают около 30 экспертов. Они знакомятся с оснащенностью территориальных участковых комиссий, а также с общим ходом подготовки к голосованию.

18 февраля представители международной мониторинговой группы провели встречу с председателем областной комиссии. Интересовались вопросами организации голосования на дому, формированием списков голосующих.