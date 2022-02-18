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Международные наблюдатели от СНГ посетили Минскую областную комиссию по голосованию

18 февраля 2022 10:54
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Новости Беларуси. Наблюдатели от СНГ высоко оценивают готовность Минской области к проведению референдума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В регионе работают около 30 экспертов. Они знакомятся с оснащенностью территориальных участковых комиссий, а также с общим ходом подготовки к голосованию.

18 февраля представители международной мониторинговой группы провели встречу с председателем областной комиссии. Интересовались вопросами организации голосования на дому, формированием списков голосующих.

Международные наблюдатели от СНГ посетили Минскую областную комиссию по голосованию-1

В столичном регионе создано 929 участков. Все они готовы к досрочному голосованию. Напомним, оно начнется 22 февраля и продлится пять дней. Все участки уже обеспечены бюллетенями. Приглашение на референдум получили 1 миллион 136 тысяч жителей Минской области.

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