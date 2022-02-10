«Нужны эмоции, страсти». Настоящие ли герои в тревел-шоу «Медовый месяц»?

В студию программы «Новое утро» на РТР-Беларусь пришел режиссер проекта «Медовый месяц» Владимир Юцкевич. Александра Каштанова, ведущая:

Думаю, что вы подробнее расскажете об этом проекте. Почему вы взялись за него? Ведь он все-таки довольно романтичный. Чтобы привлечь зрителя, нужно что-то придумать необычное.

О проблемах, с которыми столкнулись во время съемок Владимир Юцкевич, режиссер проекта «Медовый месяц»:

Понятно, мне было это просто интересно. Я сам люблю путешествовать. Понимая, с чем мы можем столкнуться, для меня это был новый вызов – показать себе, что я это могу, что моя команда это может. Спонтанно мы приняли решение об участии в проекте, отправили свое видение, написали режиссерскую экспликацию. Это понравилось. И с этого все началось. Александра Каштанова:

Вы сказали, что понимали, с чем можете столкнуться. В итоге вы столкнулись с тем, с чем понимали, или все-таки вас ждали какие-то приключения? Владимир Юцкевич:

Конечно, приключений было максимально много. Столкнулись с непредвиденными ситуациями, начиная от непредсказуемой погоды, заканчивая музеями, с которыми мы заранее согласовывали, договаривались, приходили, а на нас смотрели и не понимали вообще, что происходит, что за телевидение, как снимается. Потому что снимать тревел-шоу – это немного направление, как мне кажется, блогерское. Там немного по-другому работают операторы, выставляется все, оно экспромтом постоянно идет, нужны эмоции, страсти.

Дмитрий Потапович, ведущий:

То есть заранее нельзя прописать, что нужно в этот момент, какие эмоции? Владимир Юцкевич:

Нет. Мы заранее с утра собирались с нашими ребятами, проговаривали, ставили точки: от чего и к чему мы идем, как мы будем действовать в той или иной ситуации. Дальше уже на опыте шло все. Почему снимали шоу именно в Беларуси? Дмитрий Потапович:

Принято считать, что медовый месяц – это в первую очередь море, пальмы. Скажите, почему вы начали с Беларуси, с Брестской области? Какие эмоции, ощущения? Владимир Юцкевич:

Это надо просто увидеть. Когда мы разрабатывали маршруты и смотрели, что вообще находится на этой территории, мы сами были в шоке, что настолько развита инфраструктура, столько непревзойденных и крутых объектов, которые стоит увидеть собственными глазами. Да и в принципе, когда мы вследствие съемок приезжали на эту локацию, тоже уделяли 15 минут, чтобы просто самим походить, развиться, посмотреть, только потом приступали к съемочному процессу. Настоящие ли герои? Александра Каштанова:

Герои вашего тревел-шоу Саша и Валера – профессиональные актеры. Их задача была, насколько я знаю, сыграть любовь. В итоге разгорелись настоящие чувства, тревел-шоу превратилось в реалити-шоу. Расскажите, вместе сейчас ребята? Как там дела?

Владимир Юцкевич:

Максимально подробно я не в курсе. Но ребята вместе. Александра Каштанова:

То есть ваш проект еще и соединил два сердца. Владимир Юцкевич:

Да, сблизил. Я думаю, что у них все хорошо. Дмитрий Потапович:

Скажите, а была ли такая проблема, иногда телезрители смотрят, все кажется красиво, никаких ссор. А на самом деле за кадром там постоянно какие-то распри. Или все было хорошо?

Владимир Юцкевич:

Да нет, у нас и в кадре есть конфликтные ситуации, но они положительно заканчивались. Это просто было интересно наблюдать. Дмитрий Потапович:

Когда -12 °C, там уже как-то не до конфликтов, надо согреться и сделать свою работу. Владимир Юцкевич:

Да, но, опять же, и да, и нет. Потому что, с одной стороны, холодно, но, с другой стороны, стоит посмотреть сам проект, те замки, на которых мы останавливались. Мощнейшие сооружения, они настолько вдохновляли, захватывали, что в какой-то момент вы просто включаетесь в проект, в съемки и уже ни на что остальное не обращаете внимание. И в какой-то момент просто понимаете, что у вас руки замерзли, вы не можете кнопку записи нажать. Дмитрий Потапович:

С вашей точки зрения, в чем секрет счастливых и долгих отношений? Может быть, телезрителям это будет полезно.