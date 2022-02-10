Наталья Кочанова проводит прямую телефонную линию 10 февраля

Новости Беларуси. Обратная связь. Сенаторы продолжают практику общения с гражданами по решению волнующих вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, 10 февраля председатель Совета Республики Наталья Кочанова проводит прямую телефонную линию. Дозвониться можно по городскому номеру, который сейчас у вас на экранах. Линия открыта до 13:00