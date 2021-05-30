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«Я очень зол, хотя я улыбаюсь». Как пассажиры «Белавиа» реагируют на частичную приостановку авиасообщения

30 мая 2021 16:46
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Больше всех в скандале вокруг приземления самолета Ryanair в Минске страдают ни в чем не повинные люди. Кому-то приходится менять свои планы – либо отменять полет в отпуск, либо изменять маршрут. Где-то придется чуть дольше лететь, а где-то – серьезно переплатить за стоимость билета, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Я очень зол, хотя я улыбаюсь». Как пассажиры «Белавиа» реагируют на частичную приостановку авиасообщения-1

Я очень зол, хотя я улыбаюсь. Я очень невероятно зол на эти страны ЕС, которые перекрыли сообщение и делают очень неудобную ситуацию не только для граждан Беларуси, но и для многих-многих людей, которые вот здесь транзитом оказались, в Минске. Вообще в Беларуси.

«Я очень зол, хотя я улыбаюсь». Как пассажиры «Белавиа» реагируют на частичную приостановку авиасообщения-4

Я просто бы хотел вернуться в Испанию. Ну, рано или поздно – в теории через 10 дней, как виза закончится – тогда обязательно мне нужно вернуться. Может быть, через Турцию, но я уже купил билеты на самолет в Киев. Но, конечно, кажется, что нельзя.

И пока одни государства выражают озабоченность и бьют по простым людям, другие решительным образом осуждают вмешательство Запада во внутренние дела Беларуси. Именно так 30 мая отреагировал МИД Сирии. Цитата: «Сирия выражает полную солидарность с дружественной Беларусью и призывает международное сообщество положить конец подобным действиям США и их союзников, которые представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности».

# Авиасообщение # общество # Фотофакт

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