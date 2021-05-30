«Для меня важно, что у нас мир». Вот о чём разговаривают в коллективе предприятия «МИРТЕК-инжиниринг»

Новости Беларуси. Недавно утвержденная госпрограмма «Цифровое развитие Беларуси» фактически дала старт новому этапу реализации комплексного проекта «Умные города Беларуси», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Планируется, что в ближайшие пять лет произойдет системный переход от теории к практике. В результате в стране будет создана современная система управления регионами, которая станет основой для комплексной цифровой трансформации как экономики, так и социальной сферы. Пока специалисты только приступают к созданию типовой цифровой платформы, однако​ перспективные элементы «Умного города», созданные белорусскими инженерами,​ уже можно потрогать своими руками.

В Гомеле люди и роботы вместе создают умные измерительные приборы. Счетчики воды, электроэнергии и природного газа нового поколения общаются и с потребителем, и с поставщиком услуг, и могут не только считать. Что думают о своей продукции сотрудники «МИРТЕК-инжиниринг» и с кем поговорить в обеденный перерыв, если твой напарник – робот? На неделе узнал корреспондент Александр Добриян. ​ За рабочее место здесь действительно держатся. И дело не только в современных условиях труда и хорошей зарплате. Коллектив как одна семья, где все радости и печали общие. И это дорогого стоит.

Татьяна Сурко, монтажник радиоэлектронной аппаратуры ООО «МИРТЕК-инжиниринг»:

Что у нас в стране происходит – разные вопросы обсуждаем. И бытовые вопросы. Мы долго работаем, знаем друг друга, и семейные проблемы иногда обсуждаем в кругу своих людей, которых знаем очень долго. И вообще, коллектив дружнее, сплоченнее, и работа тогда идет хорошо.​