«Для меня важно, что у нас мир». Вот о чём разговаривают в коллективе предприятия «МИРТЕК-инжиниринг»

Новости Беларуси. Недавно утвержденная госпрограмма «Цифровое развитие Беларуси» фактически дала старт новому этапу реализации комплексного проекта «Умные города Беларуси», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Недавно утвержденная госпрограмма «Цифровое развитие Беларуси» фактически дала старт новому этапу реализации комплексного проекта «Умные города Беларуси», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Планируется, что в ближайшие пять лет произойдет системный переход от теории к практике. В результате в стране будет создана современная система управления регионами, которая станет основой для комплексной цифровой трансформации как экономики, так и социальной сферы. Пока специалисты только приступают к созданию типовой цифровой платформы, однако перспективные элементы «Умного города», созданные белорусскими инженерами, уже можно потрогать своими руками.
В Гомеле люди и роботы вместе создают умные измерительные приборы. Счетчики воды, электроэнергии и природного газа нового поколения общаются и с потребителем, и с поставщиком услуг, и могут не только считать.
Что думают о своей продукции сотрудники «МИРТЕК-инжиниринг» и с кем поговорить в обеденный перерыв, если твой напарник – робот? На неделе узнал корреспондент Александр Добриян.
За рабочее место здесь действительно держатся. И дело не только в современных условиях труда и хорошей зарплате. Коллектив как одна семья, где все радости и печали общие. И это дорогого стоит.
Татьяна Сурко, монтажник радиоэлектронной аппаратуры ООО «МИРТЕК-инжиниринг»:
Что у нас в стране происходит – разные вопросы обсуждаем. И бытовые вопросы. Мы долго работаем, знаем друг друга, и семейные проблемы иногда обсуждаем в кругу своих людей, которых знаем очень долго. И вообще, коллектив дружнее, сплоченнее, и работа тогда идет хорошо.
Вера Кульбицкая, начальник отдела ООО «МИРТЕК-инжиниринг»:
Для меня важно в целом то, что у нас мир, нет каких-то военных действий. Мы можем наблюдать, что происходит в Израиле, Палестине – воюют. Я больше переживаю за своего ребенка. Я хочу, чтобы он жил в мирное время. Когда моя бабушка жила в войну, этот страх, она все рассказывала. Это очень тяжело.
А развитие? Развитие у нас есть: развиваются и заводы, и промышленность, и сельское хозяйство. У нас все это развивается. Мы не стоим на месте.
Вместе создают инновационный продукт. Как роботы помогают сотрудникам предприятия в Гомеле? Читайте далее.