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На совещании у Президента обсудят изменения избирательного законодательства

20 октября 2022 07:40
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Новости Беларуси. Во Дворце Независимости на совещании у Президента 20 октября обсудят изменения избирательного законодательства и вопросы формирования Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На совещании у Президента обсудят изменения избирательного законодательства-1

Законопроекты уже подготовлены. И, как сообщает «Пул Первого», единого мнения по предлагаемым нормам нет, некоторые положения вызвали серьезные споры. О принципиальных нововведениях выскажется и глава государства.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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