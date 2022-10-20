На совещании у Президента обсудят изменения избирательного законодательства

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости на совещании у Президента 20 октября обсудят изменения избирательного законодательства и вопросы формирования Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Законопроекты уже подготовлены. И, как сообщает «Пул Первого», единого мнения по предлагаемым нормам нет, некоторые положения вызвали серьезные споры. О принципиальных нововведениях выскажется и глава государства.