Фестиваль-конкурс «Витебский листопад» пройдёт с 21 по 23 октября

Новости Беларуси. Город на Двине готов принять открытый фестиваль-конкурс авторской песни, поэзии и визуальных искусств «Витебский листопад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На культурной волне город будет уже завтра и до 23 октября. В программе форума – выставки, концерты, поэтические турниры и арт-батлы. Кроме творческих выступлений, запланированы и мастер-классы. Свои музыкальные, поэтические и художественные работы на фестивале представят более сотни участников.

Влада Цвики, художественный руководитель открытого фестиваля-конкурса «Витебский листопад»:

Время в году, когда люди готовятся то, что они накопили, создали за год, привезти сюда, в Витебск. Привезти и показать. И послушать, что у других. В этом его эксклюзивность. Это фестиваль обыкновенных людей с необыкновенной творческой душой.