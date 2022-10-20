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Фестиваль-конкурс «Витебский листопад» пройдёт с 21 по 23 октября

20 октября 2022 07:09
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Новости Беларуси. Город на Двине готов принять открытый фестиваль-конкурс авторской песни, поэзии и визуальных искусств «Витебский листопад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фестиваль-конкурс «Витебский листопад» пройдёт с 21 по 23 октября-1

На культурной волне город будет уже завтра и до 23 октября. В программе форума – выставки, концерты, поэтические турниры и арт-батлы. Кроме творческих выступлений, запланированы и мастер-классы. Свои музыкальные, поэтические и художественные работы на фестивале представят более сотни участников.

Фестиваль-конкурс «Витебский листопад» пройдёт с 21 по 23 октября-4

Влада Цвики, художественный руководитель открытого фестиваля-конкурса «Витебский листопад»:
Время в году, когда люди готовятся то, что они накопили, создали за год, привезти сюда, в Витебск. Привезти и показать. И послушать, что у других. В этом его эксклюзивность. Это фестиваль обыкновенных людей с необыкновенной творческой душой.

Фестиваль-конкурс «Витебский листопад» пройдёт с 21 по 23 октября-7

И это уже стало доброй традицией. Фестиваль-конкурс авторской песни, поэзии и визуальных искусств «Витебский листопад» пройдет в 36-й раз.

# Конкурс # общество # Влада Цвики # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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