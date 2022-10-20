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В Беларусь прибудут порядка 9 тысяч российских военных

20 октября 2022 06:49
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Ситуация на рубежах остается напряженной, но контролируемой. Российские военнослужащие продолжают прибывать в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларусь прибудут порядка 9 тысяч российских военных-1

Всего в нашу страну приедут порядка 9 000 человек. Они укрепят западные и южные границы Беларуси. Отметим, что региональная группировка войск ставит перед собой сугубо оборонительные задачи.

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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