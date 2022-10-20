Выставка-конкурс «Дети рисуют мир» открылась в Гомельской области

Новости Беларуси. В Гомельской области «Дети рисуют мир». Так называется выставка-конкурс юных художников. Она открылась в центре народного творчества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конкурс проводился дистанционно в трех возрастных категориях. Право представить свои произведения на суд зрителей получили только самые достойные. Работы талантливых ребят из 9 районов и Гомеля выполнены в технике живописи и графики. Они рассказывают о любви к малой родине, культурном наследии, истории своего народа.

Наталья Лунцевич, заведующая сектором Гомельского областного центра народного творчества:

Радует то, что дети, рисуя свои произведения, стали задумываться над тем, что важно сейчас в нашем мире. Мир, благосостояние, Родина – это большие и важные слова. И замечательно, что наше молодое поколение думает об этом, задумывается.