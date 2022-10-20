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Выставка-конкурс «Дети рисуют мир» открылась в Гомельской области

20 октября 2022 07:17
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Новости Беларуси. В Гомельской области «Дети рисуют мир». Так называется выставка-конкурс юных художников. Она открылась в центре народного творчества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка-конкурс «Дети рисуют мир» открылась в Гомельской области-1

Конкурс проводился дистанционно в трех возрастных категориях. Право представить свои произведения на суд зрителей получили только самые достойные. Работы талантливых ребят из 9 районов и Гомеля выполнены в технике живописи и графики. Они рассказывают о любви к малой родине, культурном наследии, истории своего народа.

Выставка-конкурс «Дети рисуют мир» открылась в Гомельской области-4

Наталья Лунцевич, заведующая сектором Гомельского областного центра народного творчества:
Радует то, что дети, рисуя свои произведения, стали задумываться над тем, что важно сейчас в нашем мире. Мир, благосостояние, Родина – это большие и важные слова. И замечательно, что наше молодое поколение думает об этом, задумывается.

Выставка-конкурс «Дети рисуют мир» открылась в Гомельской области-7

Отметим, увидеть мир глазами юных художников можно до 8 ноября.

# Конкурс # общество # Наталья Лунцевич # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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