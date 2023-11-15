На совещании идеологического актива в Минске обсудили работу в информационном пространстве

В зале собрались более 300 человек. Это начальники и специалисты управлений и отделов идеологической работы, культуры и по делам молодежи администраций районов, представители структурных подразделений Мингорисполкома, вузов и актив городских общественных объединений. Участники встречи акцентировали внимание на необходимости активизировать работу на информационном поле, а также усилить работу в интернет-пространстве.

Ольга Федорова, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Московского района: Информационная работа идеологического актива – основная составляющая нашей работы. Мы все прекрасно понимаем и видим, что творится на границах нашей страны, какие информационные вбросы идут в те же молодежные социальные сети, в сети предприятий и организаций, да и вообще, что творится в интернете. Поэтому идеологический актив в первую очередь направлен вот на эту работу.

Александр Иванов, начальник отдела главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:

Нужно понимать: если не летят снаряды, то это не значит, что войны нет. Идет информационная война. Об этом неоднократно говорил глава государства. Для того чтобы не довести до настоящего противостояния, нужно очень плотно работать в информационной сфере. И в первую очередь мы должны заниматься защитой наших подчиненных, членов своих семей от негативного информационного влияния, которое идет сейчас большим потоком на нашу страну и на каждого нашего гражданина.

Идеологическую работу с молодежью необходимо выстраивать в том числе и в интернете. При этом очень важно использовать новые методы работы.