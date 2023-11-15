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Квадроциклы, снегоболотоходы, коптеры. Вот какие спецсредства для поиска людей есть у спасателей

15 ноября 2023 14:18
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С начала 2023 года в белорусских лесах потерялось 339 человек, из них 16 – дети. В группе риска – пожилые люди. При походах за грибами и ягодами они ориентируются на свои знания леса. Однако массив постоянно меняется – где-то его вырубают, где-то добавляют противопожарные каналы. И получается, что прежних ориентиров уже нет. Выбраться из леса становится тяжелее.

Когда кто-то пропадает, сперва оперативно собираются данные от родных и соседей, во сколько и куда мог пойти человек. После этого сразу же начинается работа по поиску.

Квадроциклы, снегоболотоходы, коптеры. Вот какие спецсредства для поиска людей есть у спасателей-1

Евгений Высоцкий, оперативный дежурный центра оперативного управления РОСН «ЗУБР»:
Для проведения поисково-спасательных работ в боевом расчете находится техника повышенной проходимости: внедорожные машины, квадроциклы, снегоболотоход «Шерп».

Подробности в видеоматериале.

# Спасение # общество # Диана Лещенко # Фотофакт

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