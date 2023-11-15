Вторая четверть – за новыми партами! В Сенице открыли инновационную школу

Новости Беларуси. Инженерные классы, IT- оборудование и собственные центр МЧС. Для эффективного учебного процесса в Сенице открыли новую инновационную школу. Она расположилась в новом районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Учреждение образования рассчитано на 700 учеников. О том, какие новшества внедрили для школьников, узнала Ангелина Шигалева.

Новая четверть для сеницких школьников началась в новых современных классах. Интерактивные доски, лаборатории, оснащенные по последнему слову техники, и лингафонные кабинеты для изучения иностранных языков. К слову, основные здесь английский и китайский. Дополнительно ребята могут изучать испанский, немецкий и французский.

Екатерина Лемеш, учитель китайского языка Сеницкой средней школы № 2:

Основное внимание уделяем культурологическому аспекту. Изучаем как культуру Китая, так и нашей страны. У младших школьников огромная заинтересованность в изучении китайского языка. Они горят этим языком, приходят на уроки с радостью, рвением.