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Вторая четверть – за новыми партами! В Сенице открыли инновационную школу

15 ноября 2023 15:29
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Новости Беларуси. Инженерные классы, IT- оборудование и собственные центр МЧС. Для эффективного учебного процесса в Сенице открыли новую инновационную школу. Она расположилась в новом районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Учреждение образования рассчитано на 700 учеников. О том, какие новшества внедрили для школьников, узнала Ангелина Шигалева.

Вторая четверть – за новыми партами! В Сенице открыли инновационную школу-1

Новая четверть для сеницких школьников началась в новых современных классах. Интерактивные доски, лаборатории, оснащенные по последнему слову техники, и лингафонные кабинеты для изучения иностранных языков. К слову, основные здесь английский и китайский. Дополнительно ребята могут изучать испанский, немецкий и французский.

Вторая четверть – за новыми партами! В Сенице открыли инновационную школу-4

Екатерина Лемеш, учитель китайского языка Сеницкой средней школы № 2:
Основное внимание уделяем культурологическому аспекту. Изучаем как культуру Китая, так и нашей страны. У младших школьников огромная заинтересованность в изучении китайского языка. Они горят этим языком, приходят на уроки с радостью, рвением.

Вторая четверть – за новыми партами! В Сенице открыли инновационную школу-7

Хороший старт дают и тем, кто хочет освоить современные востребованные профессии. Уже в начальных классах ребята изучают робототехнику. А в старших занимаются 3D-моделированием и программированием. Ведь у юных дарований есть перспектива попасть в Национальный детский технопарк. А для тех, кто настроен на инженерную карьеру, работает профильный класс. Занятия здесь проводят преподаватели из Белорусского государственного технического университета.

Подробности в видео.

# Школы в Беларуси # общество # Ангелина Шигалева # Фотофакт

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