Кухарев встретился с молодёжным активом Минска. Что обсуждали?

Новости Беларуси. Огромный потенциал, новые идеи и возможности. В Национальном детском технопарке прошла встреча председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева с активистами молодежных советов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В зале около 200 человек. Участники рассказали, чем живут и как работают молодежные советы в Минске, поделились своим опытом, достижениями и актуальными проектами. Также все желающие смогли задать свои вопросы мэру столицы. Кроме того, на встрече шла речь о совершенствовании деятельности молодежных советов.

Даниил Ярмольчик, председатель Молодежного совета при администрации Центрального района: Встречи с председателем Мингорисполкома важны, так как мы имеем возможность предложить свои какие-то инициативы. Я бы хотел предложить инициативу по примеру создания форума госслужащих – форум для участников Молодежного совета. Чтобы в тесной, неформально познакомиться, во-первых, между районами.

Екатерина Мерхель, председатель Молодежного совета при администрации Фрунзенского района: В наш совет входит 35 человек, это все представители разных организаций, сфер деятельности и профессий. На территории нашего Фрунзенского района находился раньше Шталаг-352. В ходе раскопок нашли 16 медальонов. Распознали с помощью костных останков семь человек. И наш Молодежный совет занимается тем, чтобы найти родственников этих воинов.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Формат работы с такими советами для нас новый. И, в принципе, наверное, стоит говорить о том, что сегодня в целом по стране такого диалога с молодежными советами и с таким составом, который мы предлагаем, такой опыт в рамках реализации молодежной политики.

Также участники встречи познакомились с деятельностью Национального детского технопарка. Говорили о новых решениях в сфере образования, возможностях для реализации научно-технического потенциала учащихся.