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Кухарев встретился с молодёжным активом Минска. Что обсуждали?

15 ноября 2023 15:15
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Новости Беларуси. Огромный потенциал, новые идеи и возможности. В Национальном детском технопарке прошла встреча председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева с активистами молодежных советов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кухарев встретился с молодёжным активом Минска. Что обсуждали?-1

В зале около 200 человек. Участники рассказали, чем живут и как работают молодежные советы в Минске, поделились своим опытом, достижениями и актуальными проектами. Также все желающие смогли задать свои вопросы мэру столицы. Кроме того, на встрече шла речь о совершенствовании деятельности молодежных советов.

Кухарев встретился с молодёжным активом Минска. Что обсуждали?-4

Даниил Ярмольчик, председатель Молодежного совета при администрации Центрального района:
Встречи с председателем Мингорисполкома важны, так как мы имеем возможность предложить свои какие-то инициативы. Я бы хотел предложить инициативу по примеру создания форума госслужащих – форум для участников Молодежного совета. Чтобы в тесной, неформально познакомиться, во-первых, между районами.

Кухарев встретился с молодёжным активом Минска. Что обсуждали?-7

Екатерина Мерхель, председатель Молодежного совета при администрации Фрунзенского района:
В наш совет входит 35 человек, это все представители разных организаций, сфер деятельности и профессий. На территории нашего Фрунзенского района находился раньше Шталаг-352. В ходе раскопок нашли 16 медальонов. Распознали с помощью костных останков семь человек. И наш Молодежный совет занимается тем, чтобы найти родственников этих воинов.

Кухарев встретился с молодёжным активом Минска. Что обсуждали?-10

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Формат работы с такими советами для нас новый. И, в принципе, наверное, стоит говорить о том, что сегодня в целом по стране такого диалога с молодежными советами и с таким составом, который мы предлагаем, такой опыт в рамках реализации молодежной политики.

Также участники встречи познакомились с деятельностью Национального детского технопарка. Говорили о новых решениях в сфере образования, возможностях для реализации научно-технического потенциала учащихся.

# Государственная политика # общество # Владимир Кухарев # Ольга Чемоданова # Даниил Ярмольчик # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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