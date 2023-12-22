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На сессии Мингорсовета принят бюджет столицы на 2024 год. В приоритете социальная направленность

22 декабря 2023 17:11
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Новости Беларуси. Бюджет Минска на 2024 год утвержден на 50-й сессии Мингорсовета. Традиционно он сохраняет социальную направленность, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На сессии Мингорсовета принят бюджет столицы на 2024 год. В приоритете социальная направленность-1

Прогнозируется, что доходы городского бюджета составят почти 10 миллиардов рублей, что выше прошлогоднего уровня. Будет увеличено финансирование всех областей жизни столицы. Около миллиарда рублей из бюджета города направят на развитие сферы ЖКХ. В 2024 году планируется ввести более миллиона квадратных метров жилья после капитального ремонта. Расходы на сферу здравоохранения вырастут на 35 %, повысят также зарплаты бюджетников.

На сессии Мингорсовета принят бюджет столицы на 2024 год. В приоритете социальная направленность-4

Татьяна Астрейко, начальник главного финансового управления Мингорисполкома:
2 миллиарда 700 будет направлено на оплату труда 90 тысяч работников бюджетных организаций. Уровень их оплаты труда повысится не менее чем на 9 %, в среднем на 12 %, потому что отдельно работники сферы образования и физической культуры и спорта получат дополнительные стимулирующие выплаты. Сфера здравоохранения получит более 2 миллиардов рублей – это примерно 1 045 рублей в расчете на одного жителя города Минска.

Сформирована и инвестиционная программа. Средства направят на перевод западной части Минска на водоснабжение из артезианских источников, строительство метро и ряда объектов здравоохранения и образования.

# Бюджет Минска # общество # Татьяна Астрейко # Новости Минска и Минской области

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