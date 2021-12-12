«На родине нас никто не ждёт». Беженцы по-прежнему надеются на открытие гуманитарного коридора в Германию

Новости Беларуси. В ответ на просьбы беженцев Евросоюз сохраняет молчание, а Беларусь продолжает быть гостеприимной для людей, бегущих от разрухи в своих странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Воскресенье в транспортно-логистическом центре – это день, когда здесь практически нет чужаков, кроме журналистов. А мы, по сути, стали уже своими. С утра каждый занимался своими маленькими хозяйственными делами. Кто-то колол дрова, разогревал еду, кто-то даже мыл на улице голову. В общем, маленькие хозяйственные дела. Беженцы увидели в Беларуси первый снег, но уж точно не хотят встречать здесь Новый год. У нас очень разные традиции встречи этого праздника, но есть и то, что нас объединяет, – провести его в тесном семейном кругу.

Несри Али Ахмед, беженка:

Мои дети с отцом сейчас в Германии. Вы даже не можете представить, как я по ним скучаю. Все, что я хочу, это воссоединения с семьей. У моего мужа проблемы с документами, на родине нас никто не ждет. Нам угрожает опасность.

Психологически здесь находиться очень непросто. В эпоху социальных сетей мы привыкли давать оценку событиям, только взглянув на экран, но, находясь здесь в режиме реального времени, ты понимаешь, что телеэкран передает лишь 10 % от тех проблем и ощущений мигрантов от нахождения в постоянном ожидании. Это такое жесткое реалити-шоу, где действующие лица – это реальные люди с настоящими судьбами.