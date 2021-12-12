«На родине нас никто не ждёт». Беженцы по-прежнему надеются на открытие гуманитарного коридора в Германию

Новости Беларуси. В ответ на просьбы беженцев Евросоюз сохраняет молчание, а Беларусь продолжает быть гостеприимной для людей, бегущих от разрухи в своих странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В ответ на просьбы беженцев Евросоюз сохраняет молчание, а Беларусь продолжает быть гостеприимной для людей, бегущих от разрухи в своих странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Воскресенье в транспортно-логистическом центре – это день, когда здесь практически нет чужаков, кроме журналистов. А мы, по сути, стали уже своими. С утра каждый занимался своими маленькими хозяйственными делами. Кто-то колол дрова, разогревал еду, кто-то даже мыл на улице голову. В общем, маленькие хозяйственные дела. Беженцы увидели в Беларуси первый снег, но уж точно не хотят встречать здесь Новый год. У нас очень разные традиции встречи этого праздника, но есть и то, что нас объединяет, – провести его в тесном семейном кругу.
Несри Али Ахмед, беженка:
Мои дети с отцом сейчас в Германии. Вы даже не можете представить, как я по ним скучаю. Все, что я хочу, это воссоединения с семьей. У моего мужа проблемы с документами, на родине нас никто не ждет. Нам угрожает опасность.
Психологически здесь находиться очень непросто. В эпоху социальных сетей мы привыкли давать оценку событиям, только взглянув на экран, но, находясь здесь в режиме реального времени, ты понимаешь, что телеэкран передает лишь 10 % от тех проблем и ощущений мигрантов от нахождения в постоянном ожидании. Это такое жесткое реалити-шоу, где действующие лица – это реальные люди с настоящими судьбами.
Неша Мохамед, беженка:
Я не могу приготовить что-то вкусное своим деткам – у меня их четверо. Здесь нет условий для моих малышей, игрушек, возможности позаботиться о них. Беларусь очень помогает, но этого недостаточно для моих детей. Я хочу дать им детство. Детки маленькие – каждый день мы обращаемся к медикам. Мои малышки слишком маленькие для этого большого центра. Я хочу заботиться о них.
В ТЛЦ утро началось с горячего чая. Сейчас люди выстроились в очередь за обедом, он продлится между 13:00 и 14:00 часами. И вчера, и сегодня мы видели, что беженцы с маленькими детьми подходят к медикам. Это неудивительно, температура очень сильно колеблется. Если вчера здесь была плюсовая температура, то сейчас укрепился минус и стало немного скользко. Белорусская сторона делает все возможное, чтобы создать для беженцев комфортные условия. Но все мы прекрасно понимаем, что этим людям нужно другое. Они все здесь для того, чтобы найти лучшую жизнь в Германии.
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