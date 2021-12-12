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Народной артистке России Кларе Новиковой исполнилось 75 лет. Президент Беларуси её поздравил с юбилеем

12 декабря 2021 11:36
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Новости Беларуси. Народная артистка Российской Федерации Клара Новикова 12 декабря отмечает юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Народной артистке России Кларе Новиковой исполнилось 75 лет. Президент Беларуси её поздравил с юбилеем-1

Ее афоризмы и цитаты вошли в жизнь целого поколения, а ее тетя Соня давно стала брендом. Родилась Клара Борисовна в 1946 году в Киеве, там закончила студию эстрадно-циркового искусства, затем московский ГИТИС. Известность к ней пришла в 1974-м после участия во Всесоюзном конкурсе артистов эстрады, жюри которого возглавлял Аркадий Райкин. Сегодня Клара Новикова продолжает творческую карьеру, живет и работает в Москве, но много времени уделяет гастрольной деятельности.  

Народную артистку Российской Федерации Клару Новикову с днем рождения поздравил Президент Беларуси.  

# Знаменитости # общество # Клара Новикова # Аркадий Райкин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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