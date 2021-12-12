Народной артистке России Кларе Новиковой исполнилось 75 лет. Президент Беларуси её поздравил с юбилеем

Ее афоризмы и цитаты вошли в жизнь целого поколения, а ее тетя Соня давно стала брендом. Родилась Клара Борисовна в 1946 году в Киеве, там закончила студию эстрадно-циркового искусства, затем московский ГИТИС. Известность к ней пришла в 1974-м после участия во Всесоюзном конкурсе артистов эстрады, жюри которого возглавлял Аркадий Райкин. Сегодня Клара Новикова продолжает творческую карьеру, живет и работает в Москве, но много времени уделяет гастрольной деятельности.

Народную артистку Российской Федерации Клару Новикову с днем рождения поздравил Президент Беларуси.