Минчане создали мини-ферму в контейнере в промзоне. Зачем?

Анастасия Макеева, корреспондент:

Нет огорода и дачи, не расстраивайтесь! Собрать богатый урожай клубники и зелени возможно в самом центре города. Достаточно заняться сити-фермерством.

В столичную промзону Никита Романкин вписал морской контейнер. Плата за него, как за парковку. А внутри созревает микрозелень – живые витамины. Идею городской фермы парень привез из Лондона. Там на крыше ребята выращивали томаты и спускали этажами ниже в ресторан.

Никита Романкин, сити-фермер:

После трагедии на Фукусиме, когда там взорвался атомный реактор, и японцы стали перед такой проблемой, где брать достаточное количество еды. Там придумали на заброшенных заводах возводить такие вертикальные фермы. Эта идея перекочевала на запад. Сейчас этим много кто занимается, включая брата Илона Маска, ресторатора Кимбала.

Эко-контейнеры растут, как на дрожжах, в заброшках и тоннелях метро. Для густонаселенных районов – это выход. Спасение и для тех, у кого не задалось с экологией, слишком жарко или холодно. А ещё «Урбан ферма» помогает сократить расстояние от зарубежных полей до прилавка. Реальная экономия на перевозке и упаковке.

Сергей Ткаченко, аспирант Международного государственного экологического института имени А. Д. Сахарова БГУ:

Человек если заходит в этот магазин, он видит овощи, фрукты и он не знает, сколько они там лежат, откуда они доставлялись, какой химией обрабатывались. А вот даже если подобного рода контейнер будет встроен в гипермаркет – это достаточно интересно, либо в ресторанах, когда человеку предлагают, вот свежие продукты, мы буквально срываем с грядки.

Решить «агроуравнение» в Минске и запрограммировать умную систему помогали специалисты. Академия наук наладила свет. Автоматизацией занялся институт Сахарова. На контроле температура, влажность, подача углекислого газа и удобрений на основе жизнедеятельности червей. Одним словом, все напоено-накормлено и дышит, как в природе.

Никита Романкин:

Система выращивания – это гидропоника – выращивание с использованием воды без какой-либо почвы. 4 раза в сутки поступает сюда в нижний короб вода. Джут сам намокает, он просто передает влагу корням. Вертикальное выращивание подходит больше для более крупных растений, в данном случае это вентиляционные короба. Это кокосовое такое волокно.

Сергей Ткаченко:

Разрабатываем в данный момент решение из коробки. Да, его можно потом плюс-минус модернизировать, расширять, какие-то стеллажи и компоненты добавлять, приумножать. Натуральный продукт ничуть не уступает выращенным на грядках томатам-салатам. Более того, не страдает от вредителей и сорняков. Основная затрата – свет, но к этому вопросу подходят энергоэффективно.

К слову, на городской ферме за сезон можно вырастить 3 тонны клубники. Вывести можно даже деревья – было бы желание. Сергей Ткаченко:

Есть примеры сити-фермерства с открытыми пространствами, которые располагаются, например, на крышах домов. Дождевая вода, солнечный свет, а мы просто делаем дорегуляцию оставшихся элементов.