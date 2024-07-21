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Последние бои за Беларусь. 80 лет назад освободили Жабинку Брестской области

21 июля 2024 13:40
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80 лет назад в легендарных сводках Советского информбюро вышла информация об освобождении города Жабинка от немецко-фашистских захватчиков в ходе Люблинско-Брестской операции. Войска Красной армии на подступах к Бресту.

Как проходили последние ожесточенные бои на территории нашей страны – в нашей постоянной рубрике.

Последние бои за Беларусь. 80 лет назад освободили Жабинку Брестской области-1

Беларусь. Город Жабинка, Брестская область. 21 июля 1944 года в ходе Люблинско-Брестской операции город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Известия о войне в Жабинке получили по каналам железнодорожной связи в 5 часов утра 22 июня 1941 года.

Последние бои за Беларусь. 80 лет назад освободили Жабинку Брестской области-4

Утром гитлеровцы начали бомбить станцию Жабинка, крупный железнодорожный узел, соединяющий Брест и Минск. Железнодорожники принялись спасать грузы и имущество от врага. Последним составом выехали сами. Эвакуироваться не успели, погибли. 23 июня город и район были захвачены, начался самый трагичный период – оккупация.

Последние бои за Беларусь. 80 лет назад освободили Жабинку Брестской области-7

Нацисты зверствовали, не жалели ни стариков, ни детей. Самые массовые убийства еврейского населения района были именно в Жабинке, где располагалось гетто. В 1942 году на территории ряда районов, в том числе Жабинковского, началась карательная операция «Треугольник».

Подробности в видеоматериале.

# Великая Отечественная война # общество

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