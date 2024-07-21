Последние бои за Беларусь. 80 лет назад освободили Жабинку Брестской области

80 лет назад в легендарных сводках Советского информбюро вышла информация об освобождении города Жабинка от немецко-фашистских захватчиков в ходе Люблинско-Брестской операции. Войска Красной армии на подступах к Бресту. Как проходили последние ожесточенные бои на территории нашей страны – в нашей постоянной рубрике.

Беларусь. Город Жабинка, Брестская область. 21 июля 1944 года в ходе Люблинско-Брестской операции город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Известия о войне в Жабинке получили по каналам железнодорожной связи в 5 часов утра 22 июня 1941 года.

Утром гитлеровцы начали бомбить станцию Жабинка, крупный железнодорожный узел, соединяющий Брест и Минск. Железнодорожники принялись спасать грузы и имущество от врага. Последним составом выехали сами. Эвакуироваться не успели, погибли. 23 июня город и район были захвачены, начался самый трагичный период – оккупация.