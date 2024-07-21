Последние бои за Беларусь. 80 лет назад освободили Жабинку Брестской области
80 лет назад в легендарных сводках Советского информбюро вышла информация об освобождении города Жабинка от немецко-фашистских захватчиков в ходе Люблинско-Брестской операции. Войска Красной армии на подступах к Бресту.
Как проходили последние ожесточенные бои на территории нашей страны – в нашей постоянной рубрике.
Беларусь. Город Жабинка, Брестская область. 21 июля 1944 года в ходе Люблинско-Брестской операции город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Известия о войне в Жабинке получили по каналам железнодорожной связи в 5 часов утра 22 июня 1941 года.
Утром гитлеровцы начали бомбить станцию Жабинка, крупный железнодорожный узел, соединяющий Брест и Минск. Железнодорожники принялись спасать грузы и имущество от врага. Последним составом выехали сами. Эвакуироваться не успели, погибли. 23 июня город и район были захвачены, начался самый трагичный период – оккупация.
Нацисты зверствовали, не жалели ни стариков, ни детей. Самые массовые убийства еврейского населения района были именно в Жабинке, где располагалось гетто. В 1942 году на территории ряда районов, в том числе Жабинковского, началась карательная операция «Треугольник».
Подробности в видеоматериале.