Привычное лето возвращается! Белорусы могут немного отдохнуть от жары

Новая неделя станет настоящим спасением для тех, кто уже устал от жары. Термометры начнут демонстрировать привычные для белорусов летние цифры. Средний показатель по стране составит: +23... +26 градусов. При этом обстановка будет дополнена кратковременными осадками. Наибольшее их количество придется на середину недели. Немного потеплеет в ночные часы – в среднем на 2 градуса. В Витебской области прогремят грозы.

Подробный прогноз по областям.