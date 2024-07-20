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Привычное лето возвращается! Белорусы могут немного отдохнуть от жары

20 июля 2024 15:09
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

Привычное лето возвращается! Белорусы могут немного отдохнуть от жары-1

Новая неделя станет настоящим спасением для тех, кто уже устал от жары. Термометры начнут демонстрировать привычные для белорусов летние цифры. Средний показатель по стране составит: +23... +26 градусов. При этом обстановка будет дополнена кратковременными осадками. Наибольшее их количество придется на середину недели. Немного потеплеет в ночные часы – в среднем на 2 градуса. В Витебской области прогремят грозы.

Подробный прогноз по областям.

Привычное лето возвращается! Белорусы могут немного отдохнуть от жары-4

Привычное лето возвращается! Белорусы могут немного отдохнуть от жары-6

Привычное лето возвращается! Белорусы могут немного отдохнуть от жары-8

Привычное лето возвращается! Белорусы могут немного отдохнуть от жары-10

Привычное лето возвращается! Белорусы могут немного отдохнуть от жары-12

Привычное лето возвращается! Белорусы могут немного отдохнуть от жары-14

Погода в Европе на неделю здесь.

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова

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