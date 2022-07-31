«Можно определять следы». Как ловят участников незаконной вырубки лесов?

Новости Беларуси. На неделе в силу вступили новые правила рыболовства. Знатоки называют их более либеральными, а введения некоторых норм ждали уже давно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Так что улов пойдет другой, но стоит отметить, что в отношениях природы и человека не все гладко. Об усилении охраны животного и растительного мира, о восстановлении лесов и фактах жестокого обращения с животными говорили во Дворце Независимости. Самый главный посыл – как сохранить нашу природу для будущих поколений и сохранить к ней человеческое отношение? Кроме контроля за рыболовством и охотой, инспекция регулирует вопросы лесопользования и законности проведения рубки леса.

Артем Козлов, старший государственный инспектор оперативного отдела Гомельской областной инспекции охраны животного и растительного мира:

Можно определять следы: разъезжаешь, смотришь, присутствуют ли следы, свежие они или нет. Это что касается хищения древесины. Если следы какие-то свежие есть, мы за ними проследуем. Просматриваем, устанавливаем фотоловушки на каком-то из участков склада древесины. В дальнейшем отрабатываем его, приезжаем, смотрим. По незаконным рубкам все то же самое, используем нашу технику: квадрокоптеры, фотоловушки. Так же по остановке транспортных средств, которые транспортируют древесину.

Браконьеры выбирают труднодоступные места. Для их обнаружения у инспекторов есть квадрокоптер и техника дальнего видения, которая помогает фиксировать нарушения. Во время сегодняшнего рейда как раз и был обнаружен факт вывоза древесины без нужных документов.

Анна Корольчук, корреспондент:

Наводки на правонарушителей часто получают от коллег из других ведомств. К примеру, о подозрительных следах в зеленых массивах информируют лесничества. В свою очередь инспекторы тесно сотрудничают с органами по охране правопорядка – следователями и милицией. Только в этом году в Гомельской области у браконьеров изъяли 70 единиц незарегистрированного огнестрельного оружия и более 600 патронов.

Работа инспекции также включает проверку работы лесных хозяйств по восстановлению лесов – специалисты следят за тем, чтобы территории, где были вырублены деревья, засаживали новыми. За 6 месяцев в регионе обнаружено 111 гектаров с подобными нарушениями, которые уже начали исправлять. Результаты этой работы оценят уже наши внуки. На необходимости сохранить зеленый островок в центре Европы для будущих поколений на этой неделе еще раз настоял глава государства. Во время рабочей встречи с начальником инспекции Юрием Тертелем он также обратил внимание на вопиющие факты издевательств над животными, которые живодеры не стесняются выкладывать в интернет. Лукашенко о «прибуревшей» молодежи. Подробнее здесь.