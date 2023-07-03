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На площади Победы в Минске торжественно перевернули заключительную страницу «Календаря Памяти»

03 июля 2023 11:19
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Новости Беларуси. С самого утра в честь праздника цветы и венки возлагают к подножью монумента Победы в центре столицы. Церемония памяти приобрела действительно черты всенародной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площади Победы в Минске торжественно перевернули заключительную страницу «Календаря Памяти»-1

У символа героической славы и самоотверженности всех воинов и партизан собрались представители всех районов Минска и его руководство.

На площади Победы в Минске торжественно перевернули заключительную страницу «Календаря Памяти»-3

Наша задача – сохранить все то, что наши деды, прадеды завоевали, освободили. Задача – сохранять и никому не отдавать. И ради этого я пришел, чтобы еще раз напомнить себе это.

На площади Победы в Минске торжественно перевернули заключительную страницу «Календаря Памяти»-5

Сегодня для нас есть целая культурная программа. То есть мы будем не только на площади Победы, но и во Дворце Республики. Также в музее.

На площади Победы в Минске торжественно перевернули заключительную страницу «Календаря Памяти»-7

Алена Ланская, заслуженная артистка Беларуси:
Я рада, что с нашей страной, с нашей Беларусью сотрудничает огромное количество различных наших соседствующих стран. Совсем недавно мы были в Кыргызстане с днями культуры. Мы представляли нашу культуру, нашу Беларусь. В том числе заявлять о том, что Беларусь – это пусть и маленькое государство, но очень гордое.

На площади Победы в Минске торжественно перевернули заключительную страницу «Календаря Памяти»-9

На площади Победы сегодня перевернули и заключительную страницу «Календаря Памяти», на котором ежедневно отображали моменты истории, приближавшие освобождение белорусской столицы от фашистов.

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# День Независимости # Алёна Ланская

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