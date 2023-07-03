На площади Победы в Минске торжественно перевернули заключительную страницу «Календаря Памяти»

Новости Беларуси. С самого утра в честь праздника цветы и венки возлагают к подножью монумента Победы в центре столицы. Церемония памяти приобрела действительно черты всенародной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У символа героической славы и самоотверженности всех воинов и партизан собрались представители всех районов Минска и его руководство.

Наша задача – сохранить все то, что наши деды, прадеды завоевали, освободили. Задача – сохранять и никому не отдавать. И ради этого я пришел, чтобы еще раз напомнить себе это.

Сегодня для нас есть целая культурная программа. То есть мы будем не только на площади Победы, но и во Дворце Республики. Также в музее.