На площади Победы в Минске торжественно перевернули заключительную страницу «Календаря Памяти»

Новости Беларуси. С самого утра в честь праздника цветы и венки возлагают к подножью монумента Победы в центре столицы. Церемония памяти приобрела действительно черты всенародной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. С самого утра в честь праздника цветы и венки возлагают к подножью монумента Победы в центре столицы. Церемония памяти приобрела действительно черты всенародной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У символа героической славы и самоотверженности всех воинов и партизан собрались представители всех районов Минска и его руководство.
Наша задача – сохранить все то, что наши деды, прадеды завоевали, освободили. Задача – сохранять и никому не отдавать. И ради этого я пришел, чтобы еще раз напомнить себе это.
Сегодня для нас есть целая культурная программа. То есть мы будем не только на площади Победы, но и во Дворце Республики. Также в музее.
Алена Ланская, заслуженная артистка Беларуси:
Я рада, что с нашей страной, с нашей Беларусью сотрудничает огромное количество различных наших соседствующих стран. Совсем недавно мы были в Кыргызстане с днями культуры. Мы представляли нашу культуру, нашу Беларусь. В том числе заявлять о том, что Беларусь – это пусть и маленькое государство, но очень гордое.
На площади Победы сегодня перевернули и заключительную страницу «Календаря Памяти», на котором ежедневно отображали моменты истории, приближавшие освобождение белорусской столицы от фашистов.
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