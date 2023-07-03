Родилась с весом в 700 граммов, а теперь догнала сверстников. Как в Беларуси спасают жизни новорождённым?

Центр – это не только роддом, за годы учреждение стало высокотехнологичным комплексом. Каждый год здесь все больше пар становятся мамами и папами. Если еще 30 лет назад диагноз «бесплодие» ставил точку на планах стать родителями, то сегодня технологии позволяют приблизить мечту. Здесь делают ЭКО. Теперь первая попытка и вовсе бесплатна.

Елена Гошкевич, заместитель директора РНПЦ «Мать и дитя» по акушерству и гинекологии:

В прошлом году более чем 1 000 циклов в нашем только центре было сделано. На основании бюджетного финансирования. Эти малютки родились с экстремально низким весом – всего 500-600 граммов. Еще двадцать лет назад у них не было бы шансов: тогда крошек меньше килограмма не выхаживали. Сейчас врачи делают все, чтобы такие детки выросли здоровыми.

Оксана Свирская, заведующая отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии для новорожденных РНПЦ «Мать и дитя»:

Инкубатор, в котором сохраняется температура тела определенная ребеночка, влажность. Аппарат искусственной вентиляции легких или аппарат для респираторной поддержки. Каждый ребеночек наблюдается круглые сутки видеокамерой. И наши медицинские сестры и врачи видят отображение на экране. Детки маленькие – до 1 500 граммов при рождении, меньше 1 000 граммов при рождении – иногда находятся на системе искусственного жизнеобеспечения довольно долго. При этом они должны не только выздоравливать, но развиваться и расти.

И это возможно. Маленькая Вера родилась в этом феврале на 25 неделе. Рост – всего 27 сантиметров, а вес – меньше килограмма. Четыре месяца врачи боролись за ее жизнь.

Юлия Корманова:

16 февраля. В реанимации мы пробыли до 2 мая. 700 граммов, 27 сантиметров. Я даже не верила, что на таких сроках можно спасать. Я сама бывший медик, и там уровень реанимации… Там все молодые врачи, но видно, что они профессионалы в своем деле. Все со вниманием, желанием. В медицине уровень высокий… И тебе уже выдают на руки, когда мы выписывались – 2 килограмма 850 граммов. «Ой, какая маленькая». Я смотрю и думаю: не маленькая уже. Человек!