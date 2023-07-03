Первым младенцем, появившимся на свет в День Независимости в Минске, стала девочка

Новости Беларуси. В Минске в День Независимости на свет появился первый малыш – это девочка весом 3 килограмма 650 граммов и ростом 53 сантиметра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Случилось это в роддоме 6-й городской больницы. По традиции в постпраздничные дни всех молодых родителей и малышей, родившихся в День Независимости, принято поздравлять. Подарки уже готовят представители администраций учреждений здравоохранения, власти и общественные объединения.

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