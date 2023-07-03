Независимость, купоны, Конституция и светлое будущее. Вспоминаем историю суверенной Беларуси

Концентрированное воплощение достижений нашей страны за годы независимости воочию демонстрирует Музей современной белорусской государственности. Исторические факты в нашем материале.

Михаил Кочан, научный сотрудник Музея современной белорусской государственности:

Декларация о государственном суверенитете – первый шаг, который ознаменовал начало пути Беларуси к независимости. Естественно, следующим важным шагом стало придание декларации статуса конституционного закона, которое произошло 25 августа 1991 года. И к тому моменту, можно сказать, страна фактически становилась независимым государством, хотя формально еще оставалась в составе Союза Советских Социалистических Республик.

Также важным является закон «О переименовании Белорусской Советской Социалистической Республики» от 19 сентября 1991 года, который подарил нашей стране современное название. То есть больше мы не БССР, а уже Республика Беларусь. И 8 декабря 1991 года, когда формально в рамках подписания Беловежских соглашений Советский Союз свое существование прекратил, а на его месте образовалось Содружество Независимых Государств, в которое вошла Беларусь как независимое государство.

Первые года нашей независимости проходили в достаточно сложном и экономическом, и социально-политическом климате. Так как продолжался экономический кризис, который начался еще в позднем Союзе и, к сожалению, только усугубился с его распадом. Наиболее ярко этот кризис проявился в виде продуктового и товарного дефицита, дабы преодолеть который была введена карточная система. Вводились визитные карточки покупателя, к ним шли купоны, по которым приобретались соответствующие товары. Купоны вводились не вместо денег, но вместе с деньгами. Так как при наличии денег, но отсутствии каких-либо купонов приобрести соответствующие товары не представлялось возможным.

Наиболее важным, наверное, наиболее переломным годом для истории независимой Беларуси принято считать 1994 год, потому что тогда, 15 марта, была утверждена первая Конституция независимой Беларуси. То есть Основной закон в государстве. И на основе этой Конституции наша республика становилась президентской республикой.

Возглавлять ее должен был президент Республики Беларусь, которого еще следовало избрать. И в первых президентских выборах принимали участие шесть кандидатов. Среди них был депутат Верховного совета Александр Григорьевич Лукашенко, в итоге одержавший победу в первых президентских выборах.

Первоначально такой праздник, как День Независимости Республики Беларусь, или День Беларуси, праздновался в дату принятия Декларации о государственном суверенитете 27 июля. В 1996 году на республиканский референдум в качестве одного из вопросов был вынесен вопрос об изменении даты государственного праздника Дня Независимости, перенесение ее с даты 27 июля на 3 июля, день освобождения города Минска от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны. Большинство проголосовало положительно по данному вопросу, и главный государственный праздник – День Независимости – был перенесен на соответствующую дату. Что интересно, поменялось еще и сокращенное название этого праздника. Это теперь не День Беларуси, а День Республики.