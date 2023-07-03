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Независимость, купоны, Конституция и светлое будущее. Вспоминаем историю суверенной Беларуси

03 июля 2023 11:11
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Концентрированное воплощение достижений нашей страны за годы независимости воочию демонстрирует Музей современной белорусской государственности. 

Исторические факты в нашем материале. 

Независимость, купоны, Конституция и светлое будущее. Вспоминаем историю суверенной Беларуси-1

Михаил Кочан, научный сотрудник Музея современной белорусской государственности:
Декларация о государственном суверенитете – первый шаг, который ознаменовал начало пути Беларуси к независимости. Естественно, следующим важным шагом стало придание декларации статуса конституционного закона, которое произошло 25 августа 1991 года. И к тому моменту, можно сказать, страна фактически становилась независимым государством, хотя формально еще оставалась в составе Союза Советских Социалистических Республик.

Независимость, купоны, Конституция и светлое будущее. Вспоминаем историю суверенной Беларуси-3

Также важным является закон «О переименовании Белорусской Советской Социалистической Республики» от 19 сентября 1991 года, который подарил нашей стране современное название. То есть больше мы не БССР, а уже Республика Беларусь. И 8 декабря 1991 года, когда формально в рамках подписания Беловежских соглашений Советский Союз свое существование прекратил, а на его месте образовалось Содружество Независимых Государств, в которое вошла Беларусь как независимое государство.

Независимость, купоны, Конституция и светлое будущее. Вспоминаем историю суверенной Беларуси-5

Первые года нашей независимости проходили в достаточно сложном и экономическом, и социально-политическом климате. Так как продолжался экономический кризис, который начался еще в позднем Союзе и, к сожалению, только усугубился с его распадом. Наиболее ярко этот кризис проявился в виде продуктового и товарного дефицита, дабы преодолеть который была введена карточная система. Вводились визитные карточки покупателя, к ним шли купоны, по которым приобретались соответствующие товары. Купоны вводились не вместо денег, но вместе с деньгами. Так как при наличии денег, но отсутствии каких-либо купонов приобрести соответствующие товары не представлялось возможным.

Независимость, купоны, Конституция и светлое будущее. Вспоминаем историю суверенной Беларуси-7

Наиболее важным, наверное, наиболее переломным годом для истории независимой Беларуси принято считать 1994 год, потому что тогда, 15 марта, была утверждена первая Конституция независимой Беларуси. То есть Основной закон в государстве. И на основе этой Конституции наша республика становилась президентской республикой.

Независимость, купоны, Конституция и светлое будущее. Вспоминаем историю суверенной Беларуси-9

Возглавлять ее должен был президент Республики Беларусь, которого еще следовало избрать. И в первых президентских выборах принимали участие шесть кандидатов. Среди них был депутат Верховного совета Александр Григорьевич Лукашенко, в итоге одержавший победу в первых президентских выборах.

Независимость, купоны, Конституция и светлое будущее. Вспоминаем историю суверенной Беларуси-11

Первоначально такой праздник, как День Независимости Республики Беларусь, или День Беларуси, праздновался в дату принятия Декларации о государственном суверенитете 27 июля. В 1996 году на республиканский референдум в качестве одного из вопросов был вынесен вопрос об изменении даты государственного праздника Дня Независимости, перенесение ее с даты 27 июля на 3 июля, день освобождения города Минска от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны. Большинство проголосовало положительно по данному вопросу, и главный государственный праздник – День Независимости – был перенесен на соответствующую дату. Что интересно, поменялось еще и сокращенное название этого праздника. Это теперь не День Беларуси, а День Республики.

Независимость, купоны, Конституция и светлое будущее. Вспоминаем историю суверенной Беларуси-13

За свою более чем 30-летнюю историю независимая Беларусь прошла достаточно длинный путь от бывшей республики в составе Советского Союза до полноценного суверенного государства. Я думаю, что День Независимости – это как раз тот день, когда белорусы могут оглянуться, понять, что они могут по праву гордиться тем, что построено силами нашего народа. И в Беларуси есть еще значительный потенциал для роста.

# История

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