На основании крахмалов и соломы. Биоразлагаемые полимеры для упаковки создают белорусские учёные

Как уменьшить использование пластика в Беларуси, обсуждали в программе «В обстановке мира».

«Быть более экологичным при соприкосновении с продуктом». Уникальная бумажная упаковка создана при помощи белорусских учёных

Сергей Чижик, первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси, доктор технических наук:

Если говорить о биоразлагаемых полимерах, это полилактиды, которые получаются на основании крахмалов – картофельный крахмал, кукурузный крахмал, может быть, та солома, которая у нас в огромных количествах у нас в отходах. Сегодня тоже работают три института: это Институт механики металлополимерных систем, Институт микробиологии, Институт химии новых материалов. Нужно некоторое, небольшое время, и эти материалы будут отечественные полимеры, которые будут готовы дальше массово использоваться в упаковке.