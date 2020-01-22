«Быть более экологичным при соприкосновении с продуктом». Уникальная бумажная упаковка создана при помощи белорусских учёных

Как уменьшить использование пластика в Беларуси, обсуждали в программе «В обстановке мира».

На основании крахмалов и соломы. Биоразлагаемые полимеры для упаковки создают белорусские учёные

Сергей Чижик, первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси, доктор технических наук:

Биоразлагаемые полимеры, упаковка – это очень важно. Первый этап – не только стекло, но и бумага. У нас бумажные комбинаты достаточно мощные работают. Мы завершили в прошлом году тему по специальной пропитке бумаги для увеличения срока хранения, быть более экологичным при соприкосновении с продуктом. Работа выполнена – сегодня цех работает.