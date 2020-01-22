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«Быть более экологичным при соприкосновении с продуктом». Уникальная бумажная упаковка создана при помощи белорусских учёных

22 января 2020 17:33
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Как уменьшить использование пластика в Беларуси, обсуждали в программе «В обстановке мира».

На основании крахмалов и соломы. Биоразлагаемые полимеры для упаковки создают белорусские учёные

Сергей Чижик, первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси, доктор технических наук:
Биоразлагаемые полимеры, упаковка – это очень важно. Первый этап – не только стекло, но и бумага. У нас бумажные комбинаты достаточно мощные работают. Мы завершили в прошлом году тему по специальной пропитке бумаги для увеличения срока хранения, быть более экологичным при соприкосновении с продуктом. Работа выполнена – сегодня цех работает.

«Быть более экологичным при соприкосновении с продуктом». Уникальная бумажная упаковка создана при помощи белорусских учёных-1

# Экология # общество # Сергей Чижик

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