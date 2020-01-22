В Минске в январе случилась первая в 2020 году гроза – с громом и молниями

Новости Беларуси. В Минске 22 января случилась гроза, а также снег с порывистым ветром.
Январская погода продолжает преподносить белорусам сюрпризы. В столице была зафиксирована первая гроза в 2020 году. Был слышен гром и видны молнии.
Новости Беларуси. В Минске 22 января случилась гроза, а также снег с порывистым ветром.
Январская погода продолжает преподносить белорусам сюрпризы. В столице была зафиксирована первая гроза в 2020 году. Был слышен гром и видны молнии.
Фото: instagram.com/tamarabirina
В Twitter-аккаунте МЧС Беларуси появилось сообщение: «Гром гремит. Минск, 22 января. Берегите себя». Также появилось сообщение об очень сильном ветре и снеге. Непогоду посоветовали переждать в помещении.
Фото: instagram.com/zhannavn
Фото: instagram.com/alenapavlovich65
В соцсетях минчане активно делились фото непогоды и отметили, что за день почувствовали на себе и весну, и зиму. Горожане также отметили, что непогода длилась недолго – менее получаса.
На 22 и 23 января в стране объявлено штормовое предупреждение (читать далее).