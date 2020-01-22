Прямой эфир

В Минске в январе случилась первая в 2020 году гроза – с громом и молниями

22 января 2020 14:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске 22 января случилась гроза, а также снег с порывистым ветром.

Январская погода продолжает преподносить белорусам сюрпризы. В столице была зафиксирована первая гроза в 2020 году. Был слышен гром и видны молнии.

В Минске в январе случилась первая в 2020 году гроза – с громом и молниями-1

Фото: instagram.com/tamarabirina

В Twitter-аккаунте МЧС Беларуси появилось сообщение: «Гром гремит. Минск, 22 января. Берегите себя». Также появилось сообщение об очень сильном ветре и снеге. Непогоду посоветовали переждать в помещении. 

В Минске в январе случилась первая в 2020 году гроза – с громом и молниями-4

Фото: instagram.com/zhannavn

В Минске в январе случилась первая в 2020 году гроза – с громом и молниями-6

Фото: instagram.com/alenapavlovich65 

В соцсетях минчане активно делились фото непогоды и отметили, что за день почувствовали на себе и весну, и зиму. Горожане также отметили, что непогода длилась недолго – менее получаса.

На 22 и 23 января в стране объявлено штормовое предупреждение (читать далее).

# Погода в Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Ассоль, Джессика, Филат. Самые необычные имена, которыми минчане называли своих детей в 2019-м
22 января 2020 14:45

Ассоль, Джессика, Филат. Самые необычные имена, которыми минчане называли своих детей в 2019-м

«Граждане должны знать, что их мнение будет услышано». В Совете Республики обсудили работу органов местного самоуправления
22 января 2020 14:16

«Граждане должны знать, что их мнение будет услышано». В Совете Республики обсудили работу органов местного самоуправления

В Иерусалиме открывается Международный форум памяти жертв Холокоста
22 января 2020 14:12

В Иерусалиме открывается Международный форум памяти жертв Холокоста