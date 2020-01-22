Мусиенко рассказал, как пакеты из конопли могли бы повлиять на экологию

Как уменьшить использование пластика в Беларуси, обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра:

Это мировой тренд – связывание, локализация, и большая политика, и большие деньги на этих надуманных историях про потепление или те же отходы, которые – целый остров в районе Австралии возник. Огромные деньги утилизируются. Бюджетные, фонды различные в этом участвуют. Вся эта проблема, на мой взгляд, немножко другая.

Есть программа, которую сделали четыре выпускника БГУ, создатели компании Wargaming: 16 студентов четырёх разных факультетов получают стипендии – 400 долларов ежемесячно – уже целый год она действует, те факультеты, которые они закончили. И Кислый Владимир Иванович, кандидат химических наук, на первой встрече со студентами сказал: «Я готов финансировать ту работу, которая по биоразлагаемому пластику или какие-то другие материалы, которые не надо разлагать». И что вы думаете? Мы получили работу от студента шикарную, уже готовую к внедрению!

Это тот потенциал научный, который мы говорим: «Они придут-не придут». Я сам в комиссии по отбору. Работы настолько шикарные. У нас просто спор, кому и что давать. И многие из них связаны как раз с утилизацией и иными материалами. И это тема для нас, потому что мы можем задать тренд. Конечно, нам к этому надо уходить – отказываться от пластика жёстко. И это позволяет наша государственная система быстро, чётко принять. Та же, условно говоря, конопля с нулевым содержанием каннабиса есть – выращивай, делай пакеты и закрой эту тему. И на заражённых территориях понижай уровень радиации. То есть целый ряд экономических моментов, которые не требуют… Надо в науку вложить, в молодую науку вложить, а не в аппарат. Вот этот тренд когда мы поменяем, не будем железо покупать на Западе, а будем делать науку. Это говорил Жорес Алферов.