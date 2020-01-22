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Найти домашнего питомца стало проще. «Фауна города» принимает онлайн-объявления о потеряшках

22 января 2020 15:16
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Новости Беларуси. Добро в один клик. Теперь сообщить о потерянных и найденных животных можно онлайн, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Найти домашнего питомца стало проще. «Фауна города» принимает онлайн-объявления о потеряшках-1



Объявления принимают на сайте предприятия «Фауна города». В сообщении нужно указать место пропажи или нахождения животного, оставить свои контактные данные.

Найти домашнего питомца стало проще. «Фауна города» принимает онлайн-объявления о потеряшках-3

Также можно прикрепить до пяти фотографий с краткой информацией о потерянном домашнем любимце. Кстати, сейчас в приюте – около 180 животных, и все они ожидают новых хозяев. 

Найти домашнего питомца стало проще. «Фауна города» принимает онлайн-объявления о потеряшках-6

Дарья Уласевич, секретарь-референт ГП «Фауна города»:
Очень часто к нам поступали звонки, на электронную почту приходили письма с просьбой разместить фотографию, какую-то информацию. А так как уже 21-й век, нужно как-то двигаться. Тем более у нас есть сайт. Посоветовались и решили создать такую рубрику.

Найти домашнего питомца стало проще. «Фауна города» принимает онлайн-объявления о потеряшках-9



Перейти в онлайн-каталог можно через портал службы 115. Там же можно оставить сообщение о пропавшем питомце. 

Найти домашнего питомца стало проще. «Фауна города» принимает онлайн-объявления о потеряшках-11

Найти домашнего питомца стало проще. «Фауна города» принимает онлайн-объявления о потеряшках-13

Найти домашнего питомца стало проще. «Фауна города» принимает онлайн-объявления о потеряшках-15

# Домашние животные # общество # Дарья Уласевич # Фотофакт

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