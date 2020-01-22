Найти домашнего питомца стало проще. «Фауна города» принимает онлайн-объявления о потеряшках

Новости Беларуси. Добро в один клик. Теперь сообщить о потерянных и найденных животных можно онлайн, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Объявления принимают на сайте предприятия «Фауна города». В сообщении нужно указать место пропажи или нахождения животного, оставить свои контактные данные.

Также можно прикрепить до пяти фотографий с краткой информацией о потерянном домашнем любимце. Кстати, сейчас в приюте – около 180 животных, и все они ожидают новых хозяев.

Дарья Уласевич, секретарь-референт ГП «Фауна города»:

Очень часто к нам поступали звонки, на электронную почту приходили письма с просьбой разместить фотографию, какую-то информацию. А так как уже 21-й век, нужно как-то двигаться. Тем более у нас есть сайт. Посоветовались и решили создать такую рубрику.