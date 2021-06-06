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На очереди более 1,5 тысячи пациентов. Когда в Могилёвском онкодиспансере откроют третий радиологический корпус?

06 июня 2021 20:46
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Новости Беларуси. Могилевские врачи помогают женщинам победить рак молочной железы и при этом сохранить красоту женского тела, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В областном онкодиспансере проводят высокотехнологичные операции, после которых женщины чувствуют себя не так дискомфортно: опухоль удаляют, а грудь восстанавливают с помощью имплантов или реконструируют из собственных тканей.

Онкопластика активно развивается в Могилеве, и за последние два года больше 300 женщин с диагнозом «рак молочной железы» вернулись домой с красивой зоной декольте.

Когда хирургия лечит не только тело, но и душу, в материале Юлии Мычки.

На очереди более 1,5 тысячи пациентов. Когда в Могилёвском онкодиспансере откроют третий радиологический корпус?-1

Юлия Мычка, корреспондент:
За последние 10 лет Могилевский областной онкодиспансер пережил серьезную модернизацию. Здесь построили шесть новых корпусов, сейчас идет строительство седьмого радиологического корпуса, который поможет сократить лист ожидания для пациентов, которые нуждаются в лучевой терапии.

На очереди более 1,5 тысячи пациентов. Когда в Могилёвском онкодиспансере откроют третий радиологический корпус?-4

Сергей Батовский, главный врач Могилевского областного онкодиспансера:
Мы находимся на площадке третьего радиологического корпуса, который строится на нашей территории. Два корпуса у нас уже есть, и они работают давно – около 10 лет лечат пациентов. Но проблема заключается в том, что на данный момент, несмотря на то что два корпуса есть, имеется лист ожидания – около 1,5-2 тысяч человек в год, которые ждут очереди на лучевую терапию. А учитывая, что лучевая терапия необходима практически 70 % пациентов, которые у нас лечатся, проблема это достаточно большая и для нас, и для пациентов. Поэтому было запланировано и начато строительство в ноябре прошлого года радиологического корпуса № 3.

На очереди более 1,5 тысячи пациентов. Когда в Могилёвском онкодиспансере откроют третий радиологический корпус?-7

Корпус планируют открыть в 2022 году, приобрести дорогостоящее оборудование поможет государство – три линейных аппарата. Обещают закрыть лист ожидания.

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# Учреждения здравоохранения # общество # Сергей Батовский # Юлия Мычка # Фотофакт

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