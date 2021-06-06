На очереди более 1,5 тысячи пациентов. Когда в Могилёвском онкодиспансере откроют третий радиологический корпус?
Новости Беларуси. Могилевские врачи помогают женщинам победить рак молочной железы и при этом сохранить красоту женского тела, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В областном онкодиспансере проводят высокотехнологичные операции, после которых женщины чувствуют себя не так дискомфортно: опухоль удаляют, а грудь восстанавливают с помощью имплантов или реконструируют из собственных тканей.
Онкопластика активно развивается в Могилеве, и за последние два года больше 300 женщин с диагнозом «рак молочной железы» вернулись домой с красивой зоной декольте.
Когда хирургия лечит не только тело, но и душу, в материале Юлии Мычки.
Юлия Мычка, корреспондент:
За последние 10 лет Могилевский областной онкодиспансер пережил серьезную модернизацию. Здесь построили шесть новых корпусов, сейчас идет строительство седьмого радиологического корпуса, который поможет сократить лист ожидания для пациентов, которые нуждаются в лучевой терапии.
Сергей Батовский, главный врач Могилевского областного онкодиспансера:
Мы находимся на площадке третьего радиологического корпуса, который строится на нашей территории. Два корпуса у нас уже есть, и они работают давно – около 10 лет лечат пациентов. Но проблема заключается в том, что на данный момент, несмотря на то что два корпуса есть, имеется лист ожидания – около 1,5-2 тысяч человек в год, которые ждут очереди на лучевую терапию. А учитывая, что лучевая терапия необходима практически 70 % пациентов, которые у нас лечатся, проблема это достаточно большая и для нас, и для пациентов. Поэтому было запланировано и начато строительство в ноябре прошлого года радиологического корпуса № 3.