А вы знали, что в Беларуси есть конный двор круглосуточного пребывания? В таком эколагере могут отдыхать дети

Новости Беларуси. Лето и отпуск – возможность узнать свою страну, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Турагентства предлагают белорусам ощутить энергетику старинных городов нашей страны, посетить мистические замки и пышные усадьбы, опробовать туристические веломаршруты или испытать себя в заплыве на байдарках. Детей можно взять с собой или, например, отправить в эколагерь.

Галина Буро, корреспондент:

Чтобы подружиться с обитателями этой агроусадьбы, рекомендую взять с собой морковь, а лучше не одну, ведь на этом конном дворе проживают 18 лошадей, в том числе двухмесячные жеребята, а эти, например, уже годовалые.

Ежегодно на каникулы на конный двор круглосуточного пребывания в деревню Большие Березовцы Щучинского района приезжают дети из всех областей. Под руководством хозяйки агроусадьбы, кандидата в мастера спорта по конкуру и выездке Людмилы Босак они учатся взаимодействовать с лошадьми. От первой пробы седла до прыжков через препятствия.

Вперед-вперед. Да, нога-нога. Вперед, опа! И, молодцом! Любовью к животным здесь, кажется, пропитан деревенский воздух. Даже немецкая овчарка Джуля не прочь поиграть с жеребятами. И куда без мурлыкающей кототерапии? И дети напрочь забыли о компьютерах и смартфонах – весь день на природе.

Людмила Босак, хозяйка конного двора:

Естественно, когда дети приходят в конный мир, им хочется максимально туда погрузиться. А максимально – это как раз наш случай. Потому что у нас только когда спят – без них. А так мы лошадей то выводим на пастбище, то забираем с пастбища. Так как у нас две тренировки, уже повторяется четыре ходки. И еще летом у них забава – поля, плюс огромный бонус – это озеро. То есть, можно верхом поехать без седла на озеро, покупаться, с конем вернуться – романтика непередаваемая! Любишь кататься, люби и ухаживать за лошадью.

Если заклейки не расчистить, лошади может натереть седло. Минчанка Софья Ероховец выбрала себе Надежную подругу – это кличка лошади, сокращенно просто Надя. Девочка уже в третий раз приезжает в лагерь. Страсть к конному спорту у нее от мамы.

Софья Ероховец, жительница Минска:

Почему я сюда езжу? Потому что здесь моя любимая кобыла стоит, я ее очень сильно люблю. И потому что здесь очень хороший тренер. Кто-то с опытом верховой езды, кто-то – нет в лагере уделят внимание каждому.

Никита Голфаст, житель Гродно:

С семьей, со знакомыми приехали сюда на шашлыки, нам руководитель рассказала про лагерь. И я подумал, что будет очень интересно. В принципе, я весьма удивлен. Я даже получил больше позитивных эмоций, чем предполагал.

Милана Фишкевич, жительница Гродно:

Я хочу продолжать сюда ездить целое лето, проводить здесь время с лошадками. Очень успокаивает психически, как-то спокойнее становишься, и мне здесь очень нравится.

Конный лагерь действует седьмой год и пользуется большим спросом. Нынешнее лето уже практически расписано. Проживают дети в деревенском гостевом домике – для них это еще та экзотика.

Здесь мы спим, ночуем. Внизу у нас есть беседка, мы там кушаем, ужинаем обычно. Возле костра мы сидим, греемся. Гитара иногда бывает.

В меню, кстати, тоже деревенские продукты. Овощи из огорода, фрукты из сада, молоко и творог от своих коз, мясо и сыры от местных фермеров. Есть у хозяйки и куры.

Видите, свои. Всегда здоровее будешь со своими харчами.