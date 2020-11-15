Работают в штатном режиме. Почему предприятие в Могилёвской области не остановило производство во время пандемии?

Новости Беларуси. На этой неделе к масочному режиму присоединились 15 из 21 районов Могилевской области, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Маски и перчатки сегодня вынужденная часть дресс-кода, с которой многие уже смирились.

Сельхозпредприятия работают в штатном режиме. Задача номер один – не пропустить в коллектив ни одного больного. Под температурным «прицелом» Светланы Ковалевской – каждый сотрудник птицефабрики в агрогородке Речки. Светлана Ковалевская, рабочий санпропускника агрокомбината «Заря»:

Люди у нас все дисциплинированные, знают, что здоровье превыше всего. Если кто забыл масочку (у нас есть цех своего производства), даю масочки и перчатки, если кому-то нужно.

Если кто и заболеет, рассказывают на предприятии, всегда есть план Б. В цеху делают рокировку. Люди обучены и могут легко заменить друг друга.

Татьяна Дьякова, заместитель генерального директора по производству агрокомбината «Заря»:

Мы сегодня делаем все возможное, чтобы обезопасить своих сотрудников, чтобы наше предприятие работало беспрерывно, это нам экономически выгодно.

Алена Корсак, обработчица птицы агрокомбината «Заря»:

Первое время нам было, конечно, неудобно работать в масках, непривычно. Руки мы обрабатываем всегда, а вот в маске дышать тяжело. Но в связи с тем, что предприятие должно работать и наши семьи должны быть защищены, поэтому мы стараемся.