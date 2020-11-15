Белоруска рассказала, как пела песню Президенту на вручении награды и участвовала в митинге «За Беларусь!»

Новости Беларуси. Галина Касымакунова всю жизнь посвятила телятам. Говорит, на ферме оказалась по зову сердца. Трудится здесь и сейчас в свои вот-вот 75. Вложила в дело всей жизни немало лет, труда и, безусловно, души. А недавно она получила высокую награду из рук главы государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Оксана Семашко, корреспондент:

Вы получали награду из рук Президента. Настоящий он? Такой, как по телевизору? Какой он вам показался?

Галина Касымакунова, животновод филиала «Подсобное сельское хозяйство» ОАО «Слуцкий мясокомбинат»:

Ой, хороший! Гэта красавец! Каб толькі даў Бог здароўя яму. Цяпер цяжкая такая абстаноўка, а ўсё ж гэта на нервах. Ён жа нас аберагае ўсіх. В 1991-1992 годах, помню, какая была нищета. Я в политику не вникала. И все говорят: если выберут этого молодого Лукашенко, то он поправит это в Беларуси. А то заводы и фабрики – всё пораскидали. И в своем сельсовете, в каждой деревне магазин – не возьмешь ни хлеба, ни крупы, ничего. Все было по каким-то карточкам. А сейчас только жить да радоваться!





На высокую награду Галина Александровна никогда не рассчитывала. Просто всегда работала на совесть. Своей искренностью и доброй душой растрогала даже нашего Президента. На вручении госнаград петь не планировала, но в последний момент вырвалось из сердца.





Заслуженных наград у женщины года и труженицы села полные лацканы, а почетных грамот и благодарностей столько, что в доме можно оклеить все стены. Сейчас здесь особое место отведено фотокарточкам родных.

Своего будущего мужа-киргиза Галина встретила, как раньше было распространено, на «картошке». Сегодня наша героиня и на ферме, и дома как леди. И несмотря на то, что у нее уже девять внуков и трое правнуков, уж очень сложно назвать ее бабушкой.





Галина Касымакунова:

Самую главную награду в жизни я получила за пятерых детей – медаль материнства.





Помимо семейного быта и работы на ферме Галину Александровну волновала и жизнь окружающих в родном селе. Немало житейских проблем ей удалось разрешить в качестве депутата.



Оксана Семашко:

А вы же в Слуцке в этом году участвовали в митинге «За Беларусь!»