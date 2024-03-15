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Директор «Бел НИЦ «Экология»: климат – это экономика

15 марта 2024 20:36
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Главным последствием извержения вулкана Тамбора стал 1816 год – год без лета. Почти нигде не удалось собрать урожай. Это привело к скачку цен, голоду и, как следствие, экономическому кризису в ряде европейских стран, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Директор «Бел НИЦ «Экология»: климат – это экономика-1

Руслан Михалевич, директор Республиканского научно-исследовательского унитарного предприятия «Бел НИЦ «Экология»:
Любые климатические изменения отражаются на финансовом и экономическом состоянии. К сожалению, это экономическое состояние простого гражданина. Далеко ходить не надо, посмотреть определенные периоды жаркие, государство тратит на социальные нужды, на привозную воду и так далее. Поэтому это экономика.

К 2050 году на Земле станет в два раза меньше кофе. Чем еще опасно глобальное потепление – подробности здесь.

# Природные катаклизмы # общество

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