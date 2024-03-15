Директор «Бел НИЦ «Экология»: климат – это экономика

Главным последствием извержения вулкана Тамбора стал 1816 год – год без лета. Почти нигде не удалось собрать урожай. Это привело к скачку цен, голоду и, как следствие, экономическому кризису в ряде европейских стран, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Руслан Михалевич, директор Республиканского научно-исследовательского унитарного предприятия «Бел НИЦ «Экология»:

Любые климатические изменения отражаются на финансовом и экономическом состоянии. К сожалению, это экономическое состояние простого гражданина. Далеко ходить не надо, посмотреть определенные периоды жаркие, государство тратит на социальные нужды, на привозную воду и так далее. Поэтому это экономика.