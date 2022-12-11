Начальник Генштаба ВС Беларуси: вероятно, что попадание ракеты на территорию Польши было специально спланировано

Новости Беларуси. Какие милитари-планы у наших соседей, почему Беларусь не поддается на провокации и что отрабатывает региональная группировка войск? Об этом в программе «Неделя» на СТВ поговорили с Виктором Гулевичем, начальником Генштаба Вооруженных Сил Беларуси. Ольга Коршун, СТВ:

Виктор Владимирович, добрый вечер. Спасибо, что согласились на интервью. Журналисты вообще понимают, какая ситуация сегодня складывается в мире. И по внешнему контуру нашей страны. Есть нестабильность и на южных рубежах, и западные рубежи тоже не отличаются каким-то спокойствием и безопасностью. Так вот, с вашей точки зрения, если оценивать какие-то риски, какой участок сегодня вызывает больше всего тревоги?

То, что производит Украина, уже о многом говорит Виктор Гулевич, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:

Знаете, мы уделяем внимание каждому из рубежей нашей родины, это и северо-западное, и западное, и южное направления. Естественно, большую тревогу вызывают наши южные рубежи, граница с Украиной. Украина приняла беспрецедентные меры, чтобы разорвать то, что нас связывало, разграничить, как говорится, по живому провести эту линию. И нужно отметить: предпосылок с белорусской стороны, помимо голословных угроз, что Беларусь будет осуществлять нападение на Украину, нет. Но то, что производит Украина, когда сами взрывают мосты, сами уничтожают дорожное направление, – это уже о многом говорит. Но если рассматривать границы Республики Беларусь со странами НАТО – группировки США, западноевропейских стран, которые сосредоточены в сопредельных с нами странах. Это Прибалтика, Польша. Они не имеют тенденции к уменьшению. Мы также принимаем меры по реагированию, в определенных этапах развития обстановки мы разворачиваем батальонные тактические группы на угрожаемых направлениях, чтобы реагировать. Но после принятия мер реагирования мы возвращаем в пункты постоянной дислокации свои подразделения. Со стороны стран Запада это не прослеживается. Даже сейчас самый свежий пример – заявлена ротация американского контингента. Да, они прибыли, выгрузились, но те, которые находятся в местах дислокации, пока еще мы не наблюдаем, что они куда-то собираются уходить. Ольга Коршун:

Мы действительно видим, что какие-то провокации со стороны западных наших соседей участились в отношении нашей страны. Взять хотя бы последний такой инцидент, который наделал много шума – это падение ракеты на территорию Польши. Как вы можете прокомментировать эти инциденты.

Нас обвинить в чем-то не могут, а агрессивных действий в отношении Беларуси – предостаточно Виктор Гулевич:

Складывается впечатление, и оно с каждым днем становится все более устойчивым, о том, что страны Запада пытаются спровоцировать нас на какие-то активные действия, которые могут быть истрактованы в их пользу. Но, естественно, используют максимально для этого Вооруженные силы Украины. Вообще силовой компонент Украины. Дело в том, что нас обвинить в чем-то не могут, в то же время, что доказательств нарушения госграницы, агрессивных действий в отношении Республики Беларусь более чем предостаточно. Это и беспилотники, которые были силами и средствами Погранкомитета Вооруженных Сил принуждены к посадке, которые были найдены на нашей территории, которые были сбиты на нашей территории. Это действительно факт. Наших беспилотников, в отличие от Украины, нет. То же самое можно сказать по нарушениям госграницы, когда осуществлена видеофиксация, как сказать, демонстративное нарушение госграницы имеется. Имеются различного рода оскорбления, заброс листовок на нашу территорию. Фактов с противоположной стороны, даже в экстремистских каналах, мы не наблюдаем. Даже выдать они не могут, потому что никакой фактуры нет в этом отношении. А попадание ракеты на территорию Польши – наиболее вероятно, что оно было специально спланировано, чтобы втянуть страны Запада в еще более жесткую конфронтацию с Российской Федерацией вплоть до развязывания агрессии, конфликта. Ольга Коршун:

Какие сейчас задачи отрабатывает региональная группировка войск? Размещение таких войск на территории Беларуси вызвало много шума, в том числе у беглых.