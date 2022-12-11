«ЖКХ работают в усиленном режиме». В Беларуси разбираются с последствиями снегопада более 2 тысяч человек

Новости Беларуси. В Беларуси сохраняются сложные погодные условия. Движение на дорогах затруднено, коммунальные службы работают в усиленном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в Минске чистоту на дорогах и тротуарах поддерживают порядка пятисот единиц техники. Свыше двух тысяч человек заняты в уборке дворовых территорий. В первую очередь силы направляются на расчистку основных маршрутов общественного транспорта. В связи со снегопадом минчан предупредили о возможных сбоях в расписании. Тем временем жители города не остаются в стороне. Многие сегодня сами взяли лопаты и вышли на помощь коммунальщикам.

Андрей Новик, заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства:

В связи с обильными снегопадами в Минске работники всех организаций коммунальных служб, ЖКХ работают в усиленном режиме все выходные. Привлечено дополнительное количество единиц снегоуборочной техники. Поэтому призываем автовладельцев не создавать препятствий для работы снегоуборочной техники. Ну а жителей города призываем быть небезучастными и помочь в уборке придомовых территорий от снега. Инструмент можно получить как в ЖЭУ по местонахождению, так и на придомовых территориях возле подъездов у любого работника организации ЖКХ.