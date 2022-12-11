Снегопад в Беларуси вызвал сложности на автотрассах, но аэропорты работают штатно

Новости Беларуси. Сложная ситуация наблюдается на автомобильных трассах. Снег не прекращается на протяжении дня во многих районах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это кадры из Гродненской области. Несмотря на усилия дорожных служб, одновременно расчистить все трассы невозможно. Местами движение транспорта может быть затруднено. В самом областном центре на ряде улиц наблюдаются заторы из-за ДТП.