Снегопад в Беларуси вызвал сложности на автотрассах, но аэропорты работают штатно

Новости Беларуси. Сложная ситуация наблюдается на автомобильных трассах. Снег не прекращается на протяжении дня во многих районах Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это кадры из Гродненской области. Несмотря на усилия дорожных служб, одновременно расчистить все трассы невозможно. Местами движение транспорта может быть затруднено. В самом областном центре на ряде улиц наблюдаются заторы из-за ДТП.
Обильный снегопад создал определенные трудности и на трассе М1. Для проезда доступна всего одна полоса. Хотя колонны техники вышли на уборку дороги еще ранним утром. Борьбу с непогодой продолжают и коммунальные службы Бреста. Для оперативной очистки улиц снегоуборочную технику сопровождают патрульные автомобили Госавтоинспекции. В свою очередь водителей просят не оставлять личный транспорт у обочин дорог.
Тем временем снегопад не нарушил работу Национального аэропорта Минск. В воздушной гавани все штатно. Задержек в расписании нет.
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