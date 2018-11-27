На месте бывшего бомбоубежища – конференц-зал, а на аллеях – бюсты академиков. Что начнут строить около НАН Беларуси в 2019 году

Проектировать здание Президиума Национальной академии наук начали в 1929 году, а возведено оно было в 1937 году.

Это авангардное сооружение времён Советов привлекает взгляды минчан и гостей города. Хотя не каждый знает про драму знаменитого здания с колоннами. Начинал его проектировать архитектор Георгий Лавров.

Армен Сардов, доктор архитектуры, профессор, декан архитектурного факультета БНТУ:

Его проекты клинического городка и библиотеки Ленина, это интересный мастер, который работал в стиле конструктивизма. Но так сложилось, что этот стиль уже в начале 30-ых годов потерял актуальность. И встал вопрос о перестройке, о дополнении здания академии.

Динамика строгих колонн, фактурность фасада, пластичность линий. Начатое Лавровым дело подхватил Лангбард. Архитектор дополнил здания элементами античной классики.

Армен Сардов:

Прежде всего, это колоннада, по архитектурному – пропилеи, вход такой торжественный, придать ему значимость. Кроме того, он на фасад внёс рельефы.

В затянувшейся стройке обвиняли и первого президента академии Игнатовского, и второго – Горина-Коляду. Однако, вопреки злым языкам, всё завершилась благополучно. Постепенно здесь вырос целый городок в границах Академической, Сурганова, Советской и Ботанической.

Развивать район планировали и дальше, но планы градостроителей нарушила война. Главный корпус германские оккупанты использовали для хозяйственных нужд.

Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Беларуси Института истории НАН Беларуси:

Более того, додумались разбить перед входом, так называемое кладбище героев. То есть хоронили здесь убитых и умерших от ран в Минске, в госпиталях солдат и офицеров. О судьбе этого кладбища ходят разные легенды. По одним данным, немцы в 43-м его перенесли за город, и дальше следы его, вообще, теряются. По другим данным, оно было уничтожено уже после освобождения Минска от фашистов в июле 44-го года.

В послевоенные годы в Минске катастрофически не хватало жилья. Часть помещений академии оборудовали под общежитие для сотрудников. В 50-60-ые квартал, наконец-то, обрёл вид, который был задуман первоначальным проектом. Стали появляться институты, дома для сотрудников, детские сады и даже собственный парк перед центральным входом. А у самой Академии наук и всех строений поблизости была своя автоматическая телефонная станция.

Сергей Третьяк:

Когда улица Академическая была переименована в улицу Скорины, и когда после известных событий в 1991 году Ленинский проспект стал проспектом Франциска Скорины, главный корпус Академии наук оказался на углу Скорины и Скорины. И чтобы закрепить это навеки, группа скульпторов и архитекторов предложила установить перед главным входом в Академию наук монумент Франциску Скорине. Проект был зарублен, потому что перекрытия станции метро не выдержали бы веса постамента. Уменьшенная копия монумента украшает площадку возле Национальной библиотеки.

А совсем недавно центральному входу Академии был возвращен исторический облик. По подлинным чертежам группа архитекторов БНТУ подготовила проект по возвращению знаменитых дубовых дверей с бронзовыми ручками.

Эта выразительность и монументальность перекочевала на полотна. Здание Президиума в 2011-м на холсте точно запечатлел белорусский художник Виктор Альшевский. Сегодня работа украшает один из залов научного центра.

Виктор Альшевский, лауреат Государственной премии РБ, художник:

Академия наук необычна своей архитектурной пластикой. То есть вот эти колонны, нестандартные, нетипичные. Создание своих первичных впечатлений, именно «Академия Наук», «Театр оперы и балета» – это были первые картины, которые были посвящены нашему прекрасному городу.

В таком виде композиция из двух зданий с общим вестибюлем и наружной двухрядной колоннадой дошла до нас. Созданный величественный образ хорошо вписался в архитектуру центрального проспекта и навеки обрел репутацию храма белорусской науки. Архитектурный ансамбль решили дополнить современным комплексом.

Армен Сардов:

И вот, на месте бывшего бомбоубежища, мы запроектировали объём нового конференц-зала, который никак не противоречит архитектуре Лангбарда. Начало строительства запланировано на будущий год, а вместе с ним возьмутся и за благоустройство сквера. Все растения сохранят, вдоль аллей, украшенных белорусским орнаментом, появятся скамейки для отдыха и бюсты академиков, известных сегодня на весь мир.