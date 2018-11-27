Обязательное лицензирование реставрационных работ на историко-культурных объектах может быть введено в Беларуси

Новости Беларуси. Полномочия местных органов власти при принятии решений о реставрации историко-культурных ценностей необходимо расширить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое мнение прозвучало на встрече в парламенте, где собрались депутаты, представители ряда министерств. Речь идёт об объектах, находящихся в аварийном состоянии.

Процедура проведения противоаварийных работ на них – считают парламентарии – излишне регламентирована. Вместе с тем, существуют вопросы к качеству таких работ, а также к строительным организациям, которые их выполняют. В частности, это касается реконструкции Старого замка в Гродно.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мы – з майго пункту гледжання – павінны ўнесці норму аб абавязковым ліцэнзаванні рэстаўрацыйных прац на аб’ектах. Таму што на сённяшні дзень любая будаўнічая арганізацыя можа атрымаць права на правядзенне будаўнічых работ. Гэта пытанне яшчэ бюджэтных грошай, гэта пытанне і пэўных карупцыйных момантаў. Гэта павінна быць рэгламентавана. Як на ўзроўні заканадаўства, так і падзаконных актаў.