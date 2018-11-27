Анатолий Сивак потребовал рассмотреть целесообразность повышения тарифов на проезд

Новости Беларуси. Оплата за проезд, рост зарплат, жильё для многодетных и подготовка ко II Европейским играм. Новый председатель Мингорисполкома поставил ряд задач перед представителями городской власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впереди у города – серьезное испытание. В 2019 году Минск примет II Европейские игры. Работы на строительных площадках должны завершиться в ближайшее время. С инспекцией на ряд объектов отправится Анатолий Сивак.

Анатолий Сивак, председатель Мингорисполкома:

Ужесточить сроки, где это возможно. Довести до заказчиков эту информацию заранее, дать соответствующее поручение. Это где ведутся работы по инфраструктуре, имеются в виду сети, где будут раскопки, чтоб не оказалось так, что мы всё это запланируем в этот период и будем там создавать дополнительные неудобства.

На особый контроль в Минске также будет взято развитие социальной инфраструктуры и ликвидация долгостроев. Во главе угла должен быть человек с его проблемами и потребностями – подчеркнул столичный градоначальник. Именно поэтому во время ознакомительного оперативного совещания в Мингорисполкоме особое внимание уделялось вопросам роста и своевременной выплаты заработной платы.