Прямой эфир

Готовим картофельную запеканку по рецепту французского повара Рейчел Ку

27 ноября 2018 10:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Нам понадобится, естественно, картошка. А также: молоко 250 мл, жирные сливки 250 мл, горчица 1 ч.л, два зубчика чеснока, петрушка, соль 2 ч.л, мускатный орех 1 ч.л, сливочное масло 180 гр.

На заметку: в восковом картофеле меньше крахмала. И из него получается запеканка с хрустящей корочкой.

Для начала предварительно разогреваем духовку до 200 градусов.   

Готовим картофельную запеканку по рецепту французского повара Рейчел Ку-1

Нарезаем сырой картофель тонкими кругами. Наливаем в кастрюлю молоко и сливки в равных пропорциях. Сюда же добавляем горчицу, мускатный орех и соль. Перемешиваем и ставим на огонь.   

Готовим картофельную запеканку по рецепту французского повара Рейчел Ку-4

Молоко со сливками и приправами должно хорошо нагреться. Далее добавляем в кастрюлю 1 ст.л. сливочного масла, рубленую петрушку и нарезанный картофель.    

Готовим картофельную запеканку по рецепту французского повара Рейчел Ку-7

Готовим картофельную запеканку по рецепту французского повара Рейчел Ку-9

Прошло 10 минут. Время отправлять картофель в форму для запекания. Натираем зубчиком чеснока нагретую форму для запекания. Либо, как вариант, посыпаем измельченный чеснок на дно формы.     

Готовим картофельную запеканку по рецепту французского повара Рейчел Ку-12

Сюда же отправляем сливочное масло. И сверху выкладываем картофель. Заливаем соусом из кастрюли и отправляем в духовку на 20 минут.   

Готовим картофельную запеканку по рецепту французского повара Рейчел Ку-15

Блюдо готово! Приятного аппетита! 

# Рецепты # общество # Татьяна Бородкина

Другие новости рубрики

Все новости
Температура на работе: какие нормы для офиса и цеха
27 ноября 2018 09:29

Температура на работе: какие нормы для офиса и цеха

В офисе 11 градусов тепла: куда жаловаться, если наниматель – частник?
27 ноября 2018 09:19

В офисе 11 градусов тепла: куда жаловаться, если наниматель – частник?

Орнамент, цвета флага или игра слов? Белорусам предлагают выбрать туристический бренд страны
27 ноября 2018 09:09

Орнамент, цвета флага или игра слов? Белорусам предлагают выбрать туристический бренд страны