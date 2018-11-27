Готовим картофельную запеканку по рецепту французского повара Рейчел Ку
Нам понадобится, естественно, картошка. А также: молоко 250 мл, жирные сливки 250 мл, горчица 1 ч.л, два зубчика чеснока, петрушка, соль 2 ч.л, мускатный орех 1 ч.л, сливочное масло 180 гр.
На заметку: в восковом картофеле меньше крахмала. И из него получается запеканка с хрустящей корочкой.
Для начала предварительно разогреваем духовку до 200 градусов.
Нарезаем сырой картофель тонкими кругами. Наливаем в кастрюлю молоко и сливки в равных пропорциях. Сюда же добавляем горчицу, мускатный орех и соль. Перемешиваем и ставим на огонь.
Молоко со сливками и приправами должно хорошо нагреться. Далее добавляем в кастрюлю 1 ст.л. сливочного масла, рубленую петрушку и нарезанный картофель.
Прошло 10 минут. Время отправлять картофель в форму для запекания. Натираем зубчиком чеснока нагретую форму для запекания. Либо, как вариант, посыпаем измельченный чеснок на дно формы.
Сюда же отправляем сливочное масло. И сверху выкладываем картофель. Заливаем соусом из кастрюли и отправляем в духовку на 20 минут.
Блюдо готово! Приятного аппетита!