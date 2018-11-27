Готовим картофельную запеканку по рецепту французского повара Рейчел Ку

Нам понадобится, естественно, картошка. А также: молоко 250 мл, жирные сливки 250 мл, горчица 1 ч.л, два зубчика чеснока, петрушка, соль 2 ч.л, мускатный орех 1 ч.л, сливочное масло 180 гр.

На заметку: в восковом картофеле меньше крахмала. И из него получается запеканка с хрустящей корочкой.

Для начала предварительно разогреваем духовку до 200 градусов.