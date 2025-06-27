Новости по тегу #ГУ «Дворец Республики»

Дворец Республики был одним из организаторов «Марафона единства». Творческая работа, которая была сделана совместно с большим количеством людей.
Каждый год количество концертов Президентского оркестра Республики Беларусь увеличивается. Сегодня их уже более 120. Помимо главной деятельности – обеспечение государственных специальных мероприятий, у оркестра много своих творческих проектов.
Возводить Дворец Республики начали в 1980-х, но не обошлось без препятствий. Вначале – проблемы с финансированием, после – распад СССР. История здания могла закончиться печально, если бы не решение главы государства.
Концерт-реквием «Каждый третий» 7 апреля увидят делегации из Витебской области.
Концерт-реквием – это рассказ о судьбах простых людей, синтез новых песен о войне и победе и уникальных кадров хроники.
И самый главный посыл марафона – это, конечно же, объединение людей.
Музыка – главная составляющая республиканской общественно-культурной акции «Марафон единства». Об этом связующем звене, который помогает создать атмосферу единства и сотрудничества, поговорили с директором Дворца Республики.
В центре площади возвышается Дворец Республики, когда-то самый известный долгострой в Беларуси, построенный в форме периптера из стекла и бетона.
11 октября 2026 07:56
11 октября 2026 07:45
11 октября 2026 07:37
11 октября 2026 07:35
11 октября 2026 07:25
11 октября 2026 07:15
10 октября 2026 18:46
10 октября 2026 18:01