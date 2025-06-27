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Новости по тегу #ГУ «Дворец Республики»

«Огромная творческая работа!» Как готовили «Марафон единства», рассказал Максим Приходовский
27 июня 2025 14:45

«Огромная творческая работа!» Как готовили «Марафон единства», рассказал Максим Приходовский

В коллективе собраны лучшие музыканты страны – директор Президентского оркестра
27 июня 2025 14:39

В коллективе собраны лучшие музыканты страны – директор Президентского оркестра

Если бы не решение Президента, здания могло не быть – история строительства Дворца Республики
27 июня 2025 14:32

Если бы не решение Президента, здания могло не быть – история строительства Дворца Республики

Серия концертов-реквиемов пройдет в Минске по 12 апреля – увидеть их смогут жители всех областей
07 апреля 2025 14:09

Серия концертов-реквиемов пройдет в Минске по 12 апреля – увидеть их смогут жители всех областей

7 апреля представители Витебской области посетят концерт-реквием «Каждый третий»
07 апреля 2025 07:07

7 апреля представители Витебской области посетят концерт-реквием «Каждый третий»

«Марафон единства» продолжится в 2025 году. Каких успехов достигли – рассказал Максим Приходовский
31 декабря 2024 09:09

«Марафон единства» продолжится в 2025 году. Каких успехов достигли – рассказал Максим Приходовский

На мастер-классы от Президентского оркестра едут топовые музыканты! Максим Приходовский о «Марафоне единства»
28 ноября 2024 11:33

На мастер-классы от Президентского оркестра едут топовые музыканты! Максим Приходовский о «Марафоне единства»

Национальный символ страны. Что вы не знали об истории создания Дворца Республики?
08 ноября 2024 19:25

Национальный символ страны. Что вы не знали об истории создания Дворца Республики?

Почему Анне Вески вынуждена была поменять номер телефона? И легко ли быть знаменитым?
31 октября 2013 16:29

Почему Анне Вески вынуждена была поменять номер телефона? И легко ли быть знаменитым?