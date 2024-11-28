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Более 120 млн услуг оказали за 2023 год! Как развивается портал «Е-Паслуга»?

28 ноября 2024 10:41
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Сделать общение с государством более удобным и доступным – такова цель портала «Е-Паслуга». Он продолжает активно развиваться. О новых возможностях поговорили с гостьей программы «Новое утро» на РТР-Белаурсь.

В студии Майя Енделадзе, пресс-секретарь республиканского предприятия «Национальный центр электронных услуг».

Более 120 млн услуг оказали за 2023 год! Как развивается портал «Е-Паслуга»?-2

Майя Енделадзе, пресс-секретарь республиканского унитарного предприятия «Национальный центр электронных услуг»:
Единый портал электронных услуг с 2012 года уже в распоряжении Национального центра электронных услуг. Мы его активно продвигаем и дополняем. Как наше государство, так и мы стараемся, чтобы много интересных, востребованных государственных сервисов были оцифрованы и чтобы всем было удобно в любое время суток и из любой точки мира воспользоваться всеми необходимыми возможностями.

Если обратиться к статистике, в 2021 году мы оказали 17,5 миллионов услуг, в 2022 году было уже более 76 миллионов услуг. В 2023 году – порядка 120 миллионов услуг. В этом году мы уже эту цифру увеличили. Думаю, побьем рекорд прошлого года.

За последние три месяца мы ввели интересную услугу Государственного таможенного комитета, которая позволит гражданам заполнить таможенную декларацию и направить ее в электронном виде. Не надо будет на листочке на коленках оформлять и передавать. Эта услуга бесплатная. Но не все услуги бесплатные.

Юрий Царев, ведущий:
А еще при помощи портала «Е-Паслуга» при продаже машины без строгой идентификации можно узнать, кто был предыдущим владельцем, была ли машина в ДТП и какого рода это были ДТП.

Подробнее в видео.

# Интернет # Государственная социальная политика # Майя Енделадзе # Юрий Царёв # Юлия Самусенко # Александр Меженный

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