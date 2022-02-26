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Лукашенко наблюдает за биатлонными эстафетными гонками в «Раубичах»

26 февраля 2022 10:48
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Новости Беларуси. 28 смешанных команд в двух возрастных группах. Президент посещает соревнования среди юношей и молодежи по биатлону и лыжным гонкам в «Раубичах», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко наблюдает за биатлонными эстафетными гонками в «Раубичах»-1

Глава государства вместе со спортсменами протестировал лыжную трассу и стрельбище. Теперь Александр Лукашенко наблюдает за ходом проведения биатлонных эстафетных гонок с трибун, а затем наградит победителей соревнований и пообщается с молодыми биатлонистами и лыжниками, а также с журналистами.

Все подробности в следующих выпусках.

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# Зимние виды спорта # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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